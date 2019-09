MISTER KJEDET: Terje Søviknes er en av Frps mest lengstsittende ordførere. Men i slutten av oktober må han overlate ordførerkjedet til Trine Lindborg (Ap) i nye Bjørnafjorden kommune (Os/Fusa). Foto: Krister Sørbø, VG

Fire av fem utstillingsvinduer knust for Frp

I fem kommuner har Frps fremste folkevalgte i årevis smykket seg med tunge ordførerkjeder på brystet. Inntil katastrofevalget 2019. Bare Ulstein-ordfører Knut Erik Engh fortsetter.

Os (Bjørnafjorden), Ullensaker, Hvaler og Mandal (Lindesnes). I mange år har Fremskrittspartiet stolt vist frem de fire kommunene som laboratorier for Frp-politikk.

Før valget i 2015, var situasjonen enda lysere – med 12 Frp-ordførere.

Så kom valgkvelden mandag den 9. september, og et av de dårligste resultatene i nyere Frp-historie.

Terje Søviknes i Os (snart Bjørnafjorden) må ut av ordførerkontoret etter hele 18 år som ordfører, kun avbrutt av ett år som olje- og energiminister. Søviknes er nestleder i Frp, og når heller ikke opp som den første fylkesordføreren i Vestland fylke – slik han hadde håpet.

Alf Erik Andersen i Mandal (snart Lindesnes) må ut av ordførerkontoret etter denne perioden. Andersen er i likhet med Søviknes sentral i partiet som medlem av sentralstyret. Han er også leder av organisasjonsutvalget.

MORN’A, ORDFØRER: Alf Erik Andersen er både sentralstyremedlem og leder av Frps organisasjonsutvalg. Men han må gi seg som ordfører i Mandal/Lindesnes. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Tom Staahle har vært ordfører i Frp-bastionen Ullensaker den siste perioden. Han må også gi fra seg ordførerkjedet etter kommunevalget. Staahle etterfulgte Frp-veteran Harald Espelund som nærmest abonnerte på ordførerklubba i vertskommunen for Gardermoen-flyplassen.

Eivind Norman Borge i Hvaler kommune må etter tre perioder i ordførerstolen gi ordførerklubba til øykommunens første kvinnelige ordfører, Mona Vauger (Ap).

Sp og Ap får flest ordførere Ap ligger an til å få 111 ordførere, mens Sp ligger an til å få 112 ordførere, viser den foreløpige oversikten fra Kommunal Rapport (KR).

Per 20. september viser KRs opptelling at det er inngått avtaler om ordførere i 282 av 356 kommuner – 80 prosent.

For de andre partiene ligger det slik an: Frp – 2 ordførere, Høyre – 29 ordførere, Venstre – 2 ordførere, KrF – 8 ordførere, MDG – 1 ordfører, SV – 4 ordførere, Rødt – 0 ordførere, Andre/bygdelister osv. – 13 ordførere.

Frp-nestleder og avtroppende ordfører i Os kommune, Terje Søviknes, har ikke den siste uken villet kommentere reduksjonen i ordførere for Frp overfor VG, men la ikke skjul på sin skuffelse da det ble klart at Frp og Høyre manglet ett fattig mandat på å få ordføreren.

– Selvfølgelig er jeg skuffet på egne vegne, men først og fremst på vegne av hver tredje bjørnafjording, som i valget ga uttrykk for at jeg skulle fortsette, sa Terje Søviknes til VG 15. september. Da hadde han ikke ofret en tanke på hva han skal gjøre når ordførerepoken er over – etter 20 år.

– Trasig

Leder i Vestland Fremskrittsparti, Gustav Bahus fra Os, synes situasjonen er tung:

– Det er selvsagt trasig at vi ikke har en eneste ordfører i nye Vestland fylke (Hordaland/Sogn og Fjordane), og spesielt trasig at vi mistet ordføreren i Os/Bjørnafjorden. Der har Terje (Søviknes) gjort en kjempejobb i årevis, og Frp fikk 32 prosent av velgerne. Men det er bare én ting å gjøre; brette opp ermene og jobbe på frem mot neste valg, sier Bahus til VG.

BEHOLDER KJEDET: Knut Erik Engh (Frp) fortsetter som ordfører i Ulstein kommune i sin andre periode som folkets fremste representant. Foto: Ulstein kommune

Knut Erik Engh fra Ulstein kommune på Sunnmøre var den eneste Frp-ordføreren som «overlevde» valget. Han er åpen om at sankingen av ordfører-klubber er viktig for alle partier. Derfor er en beholdning på to enslige Frp-ordførere etter kommunevalget altfor magert, ifølge Engh.

– Vi burde i hvert fall hatt minst like mange ordførere som etter forrige valg. Det er litt surt å sitte igjen med to ordførere, sier Engh til VG fra hurtigbåten mellom Valderøy og Hareid.

Tok hver fjerde stemme

Han mener det er viktig for alle partier å ha utstillingsvinduer for egen politikk. Os kommune i Hordaland har vært et slikt for Frp gjennom Terje Søviknes’ 18 år som ordfører, mener Engh.

Nå må han selv sørge for at Ulstein, som kanskje er mest kjent for skipsverft, – som hjemmebane for TV-serien «Heimebane» – og som hjemkommunen til løpefenomenet Karsten Warholm – blir et utstillingsvindu for Frp-politikk.

Frp og Engh oppnådde hver fjerde stemme i hjemkommunen (24,6 prosent) – og gikk frem 3,3 prosentpoeng siden sist valg.

– Hvorfor sviktet velgerne Frp på landsbasis?

– Det er nok mange grunner til det. Det ble altfor mye fokus på bompengespørsmålet. Det angår langt fra alle kommuner. Bompengene tok altfor mye plass i valgkampen, og gikk på bekostning av omsorg og skole, svarer Engh.

– På tide at sunnmøringen Sylvi Listhaug gir Siv Jensen avløsning?

– Jeg lever godt med Siv. Hun er en tydelig leder, jeg ser ingen grunn til at hun skal skiftes ut. De tre i ledelsen utfyller hverandre godt, svarer Engh.

PS! I tillegg til gjenvalg av ordfører Knut Erik Engh i Ulstein kommune, får Frp en ny ordfører i Sola kommune i Rogaland ved Tom Henning Slethei (Frp). Da sitter Fremskrittspartiet igjen med to av totalt 356 ordførere i Norge – eller under 0,6 prosent.

Publisert: 24.09.19







