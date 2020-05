BARNA STØTTER HAGEN: Tom Hagens barn tror at Anne-Elisabeth Hagen er kidnappet, og at han er uskyldig i saken. Foto: Privat

Hagen-barnas bistandsadvokat: – Fortærende for barna

Barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen er «sikre på at deres far ikke har drept moren og villedet politiet». – De kjenner ekteskapet og hva slags familie de har vært, sier bistandsadvokat Ståle Kihle.

Det har nå gått over halvannet år siden det siste sikre livstegnet kom fra Anne-Elisabeth Hagen. Torsdag besluttet tingretten at politiet fortsatt skal få gjøre undersøkelser i drapssiktede Tom Hagens hus, selv om han er løslatt fra varetekt.

– Barna tror at moren er utsatt for en kidnapping, og at deres far er helt uskyldig i det han er anklaget for, sier Hagen-barnas bistandsadvokat Ståle Kihle til VG.







– Hva er grunnen til dette?

– Barna er sikre på at deres far ikke har drept moren og villedet politiet. De står igjen med at moren er bortført, et brev om løsepenger med helt klare formaninger om hva man skal og ikke skal gjøre, det står tydelig i brevet hvordan familien har vært under oppsikt, og hvor noen av dem nevnes med navn, sier han og fortsetter:

– For dem er dette virkelig. For dem er det fortsatt høyst sannsynlig at moren deres faktisk ble kidnappet denne oktoberdagen, sier Kihle.

TROR PÅ KIDNAPPING: Ståle Kihle, Hagen-barnas bistandsadvokat, forteller at de mener politiet må rette seg mot «motparten» og ikke hans klienters far. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Det har gått drøyt to uker siden faren deres ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Han ble løslatt fra varetekt en drøy uke senere fordi lagmannsretten mente politiets bevis ikke ga såkalt skjellig grunn til mistanke mot ham.

Hagen har hele tiden nektet for å ha noe med konas forsvinning eller et mulig drap å gjøre. Tidligere torsdag avgjorde Nedre Romerike tingrett at politiet kan fortsette å gjøre undersøkelser i Hagen-boligen, til tross for protester fra forsvarer Svein Holden.

I avgjørelsen skriver tingretten at de mener det er skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd, og at det kan ha skjedd i ekteparets hus. Dermed får milliardæren fortsatt ikke lov til å flytte hjem igjen.

– Disse barna kjenner faren sin

Barnas bistandsadvokat forteller til VG at de tror storparten av politiressursene er brukt på å etterforske Tom Hagen, og spør seg hvor mye tid politiet har kastet bort dette.

– Tror de at moren lever?

– De håper jo, og det håpet lever de for. Men de er jo også realistiske etter så lang tid. De eneste grunnlag de har fått fra politiet om at det har gått så lang tid er tiden og manglende livsbevis. Men de vet at det har vært kommunikasjon med motparten. De spør seg: Hvor mye tid har politiet kastet bort på å etterforske Tom Hagen? Tid som kunne vært brukt til å etterforske dette i det rette sporet. Det er fortærende for barna, sier bistandsadvokaten.

– Hvorfor mener de det er galt å sikte på faren?

– Disse barna kjenner faren sin. De kjenner moren sin. De kjenner ekteskapet og hva slags familie de har vært.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant i oktober 2018. Siden da har det ikke vært livstegn fra henne. Venner og familie beskriver henne som «snill» og «omsorgsfull». Foto: Privat

Mener politiet må rette fokus mot motparten

– Hva mener familien politiet skal gjøre?

– Det er jo på en måte enkelt å svare på, og vanskelig å svare på, både for familien og meg. Det enkle svaret er at politiet skal etterforske denne saken som den er, nemlig en forsvinning, og antageligvis en kidnappingssak. Hvor Tom Hagen ikke har noe med dette å gjøre. De må rette fokuset ut mot at det er en reell motpart som har vært der ute. Hvilke etterforskningsskritt som er gjort og ikke gjort, det aner jeg ikke. Vi tror jo at storparten av ressursene har gått med på å etterforske Tom Hagen.

I forrige uke ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet i saken – først for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, men siktelsen ble senere endret til å gjelde bortføring. Også han nekter straffskyld.

LANGT EKTESKAP: Anne-Elisabeth og Tom Hagen hadde vært gift i nesten 50 år da hun forsvant. Barna mener det er galt å drapssikte faren. – De kjenner ekteskapet, og hva slags familie de har vært, sier bistandsadvokaten deres. Foto: Privat

– Hva tenker familien om at det ikke har kommet nye beskjeder fra den angivelige motparten siden 8. juli i fjor?

– Det aner de ikke hva de skal mene om. Dette blir bare spekulasjoner.

– Hva mener dine klienter at politiet bør gjøre nå?

– At politiet skal etterforske denne saken for det den er, nemlig en kidnappingssak, og ikke kaste bort tiden på å jage mine klienters far. Det er å kaste bort verdifull tid, sier Kihle.

