LUFTHANSA: Her blir passasjerer ønsket velkommen om bord på Lufthansa i forrige måned. Foto: Boris Roessler / dpa

SAS-passasjerer må bruke munnbind

Skal du fly med SAS fra og med 18. mai, må du bruke munnbind.

For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det er obligatorisk med ansiktsmaske for passasjerer fra seks år og oppover på alle flyginger med SAS fra 18. mai til 31. august, heter det.

Det blir heller ingen matservering om bord for å begrense kontakten mellom passasjerer og mannskapet.

– Mange land krever beskyttende ansiktsmaske på flyplasser og offentlig

transport, så reisende bør sørge for at de har nok ansiktsmasker for hele turen, skriver SAS.

Nye boardingrutiner skal sikre best mulig avstand om bord. Passasjerer med sete bakerst boarder flyet først for å unngå forbipassering og alle ikke--essensielle løse gjenstander er fjernet, for eksempel lesestoff i setelommen, puter, tepper og brett.

Håndbagasje er begrenset til ett kolli per passasjer.

Reuters meldte tidligere onsdag at EU-kommisjonen i dag vil anbefale at det blir påbudt med munnbind på fly, men at flyselskapene ikke trenger å la midtsetene stå tomme.

Meldingen kommer kort tid før kommisjonen presenterer sine retningslinjer for en gradvis gjenåpning reiseliv og grenser mellom EU-landene. Flere medier har omtalt hvilke råd som vil komme. Les mer om det her.

– Alle fly blir rengjort og desinfisert i henhold til nye rutiner som er tilpasset den

ekstraordinære situasjonen, skriver SAS.

Selskapet skriver at reiserestriksjonene vil fortsatt påvirke luftfarten i stor grad, men SAS er forberedt på at flere

og flere behøver å fly.

Saken oppdateres.

Publisert: 13.05.20 kl. 12:43

