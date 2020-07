BLIR STOPPET: 1273 utenlandske statsborgere har siden 1. juni blitt bortvist ved grensene i Øst politidistrikt. Her har politiet stilt seg opp for å stanse folk på vei inn via Svinesund, 16. mars i år. Foto: Gisle Oddstad/VG

Har corona-stanset minst 3987 utenlandske statsborgere ved grensen

Flere tusen utenlandske statsborgere har blitt bortvist under coronapandemien. I sommer har antallet som vil inn i Norge skutt i været.

Siden forskriften om bortvisning av utlendinger uten lovlig opphold i Norge trådde i kraft i mars, har minst 3987 personer blitt stanset ved grensen. I tillegg er minst 26 personer bortvist etter å ha kommet seg inn i landet.

Antallet som har prøvd å krysse grensen har økt kraftig den siste tiden, og bare siden 1. juni har minst 1864 forsøkt å komme seg inn.

VG har samlet inn tall fra politidistriktene Øst, Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Grenseovergangene ved Ørje og Svinesund, samt Norges hovedflyplass Gardermoen har størst påtrykk.

– Fra 1. juni til og med søndag 5. juli har Øst politidistrikt bortvist 1273 utlendinger, hvorav 967 av disse kom via våre grenseoverganger på vei, opplyser seksjonsleder ved Øst politidistrikt Merete Beck.

De aller fleste av disse er statsborgere er fra land i Øst-Europa – eller svenske statsborgere. Totalt skal 2900 ha forsøkt å komme seg inn gjennom hele coronaperioden, opplyser Beck.

– På grenseovergangene mot Sverige har trafikken økt jevnt de siste ukene. Lempninger i norsk regelverket gir flere utlendinger lovlig adgang til Norge, samt at endringer i andre europeiske land gjør at flere nå reiser og ønsker å besøke Norge av flere grunner, blant annet som turister, sier Beck.

I dag er reglene slik at det ikke er lovlig med innreise til Norge fra annet enn de nordiske landene, med unntak av Sverige. Turister fra andre europeiske land slipper ikke inn, og blir etter hjemmel i smittevernloven, bortvist fra grensen.

– Antall bortvisninger etter tidligere forskrift, og nå midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen er høyt, sier Beck.

MANGE SVENSKER: På grensene i Øst politidistrikt er kommer det flest fra Øst-Europa og Sverige. Foto: Gisle Oddstad/VG

Bortvises med pålegg

Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag og Innlandet politidistrikt opererer med to ulike begreper når de registeret utenlandske statsborgere som ønsker å komme seg inn i landet.

«Antall bortviste personer», og «antall som er nektet innreise men har snudd frivillig».

Siden mars har 306 personer forsøkt å komme seg inn via grensene i Nordland ved Bjørnfjell, Junkerdal, Umbukta, Krutfjell og Graddis. 23 personer nektet å dra. 11 av disse ønsket å komme inn i tidsperioden 1. juni til 8. juli.

– Utlendinger som ikke har adgang til riket bortvises ved pålegg fra politiet. Om nødvendig vil de bli fysisk forhindret fra å ta seg inn i landet, sier politimester Heidi Kløkstad ved Nordland politidistrikt.

Kraftig økning

Gjennom hele corona-perioden er det registrert at hele 119 personer ønsket å ta seg inn i Norge via grensene tilhørende Troms politidistrikt. 106 av disse har forsøkt å komme seg inn i sommer. Fem stykker klarte å komme seg inn i Norge, men ble bortvist.

– Vi ser et klart skille i trafikkvolumet før og etter 15. juni da det ble åpnet opp for alle reiser til og fra Nordiske land med unntak av Sverige. Frem til da var døgntrafikken på personbiler inn i landet over vår grense til Finland på cirka 30–40 biler i døgnet, mens etter 15. juni har trafikken ligget på mellom ca. 400–500 biler i døgnet. Flytrafikken fra utlandet har også tatt seg noe opp, sier Per Øyvind Skogmo, Politiinspektør i Troms politidistrikt.

Tolletaten bistår

VG har kun fått tak i sommertallene fra Finnmark og Trøndelag politidistrikt som viser at Finnmark totalt har hatt 39 personer som har forsøkt å komme seg inn i landet. 21 personer har faktisk klart å komme seg inn, men har blitt hentet ut av politiet.

Trøndelag politidistrikt oppgir at de fra 1. juni til og med 7. juli har hatt 131 personer med utenlandsk statsborgerskap som har ønsket å komme inn i landet.

Tallene fra Innlandet politidistrikt viser at de gjennom hele coronaperioden har bortvist og nektet innreise for 518 utenlandske statsborgere fra grensen, 109 av disse er registret fra 1. juni og frem til 5. juli.

Etter anmodning fra politiet bistår også tolletaten politiet med hjelp av personkontroll. Det gjelder spesielt på grenseovergangene i Finnmark, Innlandet og Øst politidistrikt, opplyser stabsleder Dag Jørstad i Grensedivisjonen i Tolletaten

– Vi har et godt operativt samarbeid med politiet. Tolletaten er i første linje på grenseovergangene og har hovedoppgaven å kontrollere varestrømmen til og fra Norge, sier han.

Onsdag ettermiddag opplyste politiet på sine sider at de har tvangsreturnert 2516 personer i første halvdel av 2020. 1478 av disse ble returnert som følge av corona.

Publisert: 09.07.20 kl. 07:18

