Utenlandske turister sniker seg over svenskegrensen til Norge

Utenlandske turister venter til riksgrensen fra Sverige til Norge blir ubemannet for så å kjøre inn til Lofoten. – Vi er oppriktig bekymret, sier Narvik-ordfører.

Utenlandske turister blir stadig observert i Lofoten. Turistene, som antageligvis kommer fra ulike EU-land, krysser riksgrensen mellom Sverige og Norge på Bjørnfjell mens grensen er ubemannet om natten.

– Jeg synes rett og slett ikke noe om det i det hele tatt, vi er oppriktig bekymret, sier Rune Edvardsen, ordfører i Narvik kommune.

Edvardsen har selv hørt om flere slike tilfeller, men ikke sett det selv.

– Vi har fått høre at det er en del svenske og utenlandske biler som kjører gjennom grensen, til Narvik og Lofoten, legger han til.

MÅ I 10 DAGERS KARANTENE: Rune Edvardsen, ordfører i Narvik kommune, har ikke tro på at turistene som kommer inn i landet sitter i karantene i ti dager. Foto: Narvik kommune

– Faren for å bli smittet er veldig stor

Edvardsen sier til VG at han ikke synes noe om situasjonen slik den er i dag.

– Bare tenk, hvordan vil det bli her i sommer, dersom de vil komme og «invadere» Narvik og Lofoten, spør han.

Narvik ligger bare 40 minutter unna grensen på Bjørnfjell, og Edvardsen frykter at svensker fra Nord-Sverige vil ta med seg unødvendig smitte inn i området.

– Faren for å bli smittet er veldig stor. Vi vet at det er et enormt smittetall nord i Sverige, mens vi ikke har noen smittede. Vi har gjort en god jobb for å hindre smittespredningen her i lang tid. Det er veldig synd om smitten skal spre seg igjen med slik turisme, påpeker Edvardsen.

Han mener at grensekontrollen burde vært mye strengere, og legger til at han er i dialog med Narvik politi.

Krever strengere grensekontroll

Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune i Lofoten og leder i Lofotrådet, er helt enig med Edvardsen.

I forrige uke tok han opp problemet med Fylkesmannen og politiet i Nordland, som igjen har tatt det opp med Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Jeg tenker at det er altfor slapt det som gjøres på grensen. Det bør strammes opp og bør bemannes hele døgnet sånn at man kan opprettholde det vedtaket som understreker at det ikke er adgang for enkelte land, sier Solberg.

PUST: Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune i Lofoten og leder i Lofotrådet, sier: – Pust med magen, det er vårt budskap til våre innbyggere. Foto: Espen Mortensen

Ifølge regjeringens innreiseregler kan enkelte statsborgere fra andre land likevel komme inn, dette gjelder eksempelvis studenter, familie eller arbeidstagere.

– Det er helt klart mange som er unntatt, men vi må være sikre på at de som snakker et annet språk har lov til å være her. Jeg er bekymret for at alle blir mistenkeliggjort, det kan også oppstå uønskede situasjoner mellom våre innbyggere og utledninger som er her på lovlig grunnlag, sier Solberg.

Bekymret for svekket omdømme

Lofoten tiltrekker seg både nordmenn og turister fra hele verden.

– Vi er et folk som er kjent for å være gjestfrie. Det er ikke bra at det nå kan oppstå situasjoner der omdømme vårt kan svekkes. Jeg forventer at myndighetene gjør de nødvendige grepene som er vedtatt nasjonalt og ikke skyver problemene i fanget på lokalsamfunnet, sier Solberg.

Ikke nødvendig å melde politiet

Vanligvis har Tolletaten ansvar for både persontrafikk og godstrafikk, men under coronapandemien har politiet fått ansvaret for persontrafikken.

Visepolitimester i Nordland politidistrikt Arne Hammer sier at grensen på Bjørnfjell kontrolleres av både stasjonære kontroller og stikkprøvekontroller. I tillegg gjennomføres det også stikkprøvekontroller på ulike tidspunkter av døgnet.

– Det vil uansett være mulig å finne tidspunkt å passere hvor politiet ikke bevokter grensen. Jeg ønsker likevel å understreke at en ikke blir fritatt fra smittevernreglene og føringene fra FHI, selv om en passerer grensen når politiet ikke er til stede, sier Hammer.

Han legger til at politiet følger regjeringens strategi om en tillitsbasert tilnærming og at de ikke har ressurser nok til å bemanne grensen døgnet rundt.

Hammer forsikrer om at de skal følge med ekstra godt denne sommeren.

– Det som er viktig å kjenne til er at det er flere unntaksbestemmelser for hvem som kan passere grensen. Der hvor vi har annen informasjon som gir grunn til å mistenke ulovlig opphold i landet så vil vi følge opp med kontroll og eventuelt fatte vedtak om utvisning.

– Skal man gi beskjed til myndigheter dersom man ser det man tror er utenlandske turister?

– Nei, det er ikke behov for varsle oss dersom man ser noen man tror er utenlandsk. Det er som tidligere nevnt mange som har lov til å være her. Ser man åpenbare brudd på smittevernreglene ønsker politiet gjerne at folk tar kontakt, avslutter Hammer.

