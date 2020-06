NATTARBEID: I forbindelse med pågripelsen av mannen i 30 årene, i starten av mai, aksjonerte politiet med flere sivile biler mot en adresse på Østlandet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lørenskog-forsvinningen: Mannen i 30-årene i nye avhør

Den bortføringssiktede mannen svarer på alle spørsmål i avhør hos politiet, sier hans forsvarer.

Nå nettopp

Mannen som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen (70), og som skal ha IT- og kryptovalutakompetanse, var i nye avhør i forrige uke og i dag.

– Han samarbeider så godt han kan og svarer på de spørsmålene han får etter beste evne, sier mannens forsvarer, Dag Svensson, til VG.

– Mannen i 30-årene har nylig vært i nye avhør. Jeg kan ikke kommentere innholdet i disse, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

les også Opplysninger til VG: Tom Hagen nevnte krypto-eksperten i tidlig avhør

Politiet siktet mannen innledningsvis for drap eller medvirkning til dette, og deretter for medvirkning til grov bortføring. Etter at Tom Hagen ble løslatt av lagmannsretten, ble også mannen i 30-årene løslatt.

Mannen nekter straffskyld og enhver befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

PÅ KRIPOS: Her er Dag Svensson, mannens forsvarer, utenfor Kripos under tidligere avhør i mai. Foto: Helge Mikalsen

Nevnt i første Hagen-avhør

Allerede dagen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, snakket Tom Hagen med politiet om mannen i 30-årene.

VG får opplyst at den 70 år gamle milliardæren fortalte politiet om en ung mann som hadde god kunnskap om kryptovaluta, og som han hadde hatt flere samtaler med.

Det skal ha vært Tom Hagen selv som nevnte mannen i forbindelse med sin egen interesse for kryptovaluta, får VG opplyst.

Flere ganger omtalte han den nå siktede mannen i 30-årene som «gutten», og da politiet spurte om navnet, svarte Tom Hagen at han ikke husket, får VG opplyst.

Han viste deretter til et familiemedlem som husket navnet.

les også Nye undersøkelser på Hagen-eiendommer: – Jeg er svært overrasket

Møter og telefonsamtaler

Ifølge VGs opplysninger er politiet gjort kjent med at de to møttes via en felles bekjent for noen år siden – og at de blant annet har diskutert mulighetene for investeringer i kryptovaluta eller et kryptovaluta-selskap.

Det skal både ha vært telefonsamtaler og fysiske møter, deriblant ved Futurum næringspark hvor Tom Hagen har sitt faste kontor. Det ble imidlertid aldri noe forretningssamarbeid.

Publisert: 23.06.20 kl. 17:25

Fra andre aviser