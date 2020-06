UTE: Basert på Folkehelseinstituttets kriterier for åpning av landegrenser er det to land som er ute av varmen. Foto: Klaudia Lech

Derfor er disse landene utenfor ferie-rekkevidde nå

Regjeringen ga torsdag grønt lys for reiser innad i Schengen og EØS-land fra 15. juli, gitt visse kriterier. Basert på dagens tall er det minst to land som ikke oppfyller kravene.

– Regjeringens strategi er fortsatt å åpne opp gradvis og kontrollert.

Det sa statsminister Erna Solberg under torsdagens pressekonferanse.

På pressekonferansen kunne hun fortelle at Norge og store deler av Europa åpner 15. juli. Men det følger forbehold til lovnaden. Regjeringen vil basere seg på Folkehelseinstituttets kriterier for smitteutvikling når de skal velge hvilke land som skal åpnes for reise.

FHI har satt opp følgende tre kriterier:

Regionen må i snitt ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Regionen må i snitt ha færre enn 0,5 nye intensivinnleggelser per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Andelen positive prøver på coronaviruset må være under fem prosent.

Solberg sier mange land per i dag befinner seg i gråsonen for å oppfylle kriteriene.

– Det er mange land som er grå, det vil si at vi ikke vet nok til å være sikre. Tyskland er jo et land som er nevnt som kanskje er det største landet som kan bli grønt. De baltiske landene ligger også innenfor kriteriene, sier Solberg.

– Men det kan endre seg, og det kan endre seg i deler av land, legger hun til.

Disse oppfyller ikke kriteriene

FHI har fått i oppgave å lage en oversikt over hvilke land som ikke vil bli frarådet å reise til. Denne oversikten skal presenteres innen 15. juli. Rådene skal være basert på de ovennevnte kriteriene.

Basert på det første kriteriet er Sverige og Portugal i dag utenfor rekkevidde, viser tall fra det danske helsevesenets sentrale laboratorium. De to andre kriteriene kan imidlertid sette en stopper for ytterligere land når FHI skal gjøre sine vurderinger. I tillegg kan smittesituasjonen endre seg frem til da.

Regjeringen har tidligere åpnet for reiser til den svenske regionen Gotland, da smittenivået sjekket av på alle FHIs kriterier. I dag lukket også regjeringen denne muligheten. Med det er det ikke lengre mulig å reise til nabolandet uten å dra i karantene ved hjemkomst.

Her kan du se en oversikt over smitte per 100.000 innbyggere i de svenske regionene:

Danmark åpner opp

Mens Norge vil vente med å åpne grensene til 15. juli, kan dansker allerede førstkommende lørdag bevege reisefoten innenfor store deler av Europa.

– Oppmykingen av reiserådene viser at både Danmark og det meste av Europa er i en langt bedre situasjon enn det vi hadde våget å håpe på inntil veldig nylig, sier utenriksminister Jeppe Kofod torsdag.

Samtidig som reiserådet oppheves 27. juni, vil Danmark åpne for turister fra de samme landene. Betingelsen er at de på forhånd må ha bestilt minst seks overnattinger i Danmark, opplyser Statens Serum Institut torsdag.

