Køkaos på Preikestolen: Var nødt til å tilkalle politiet

Styreleder for Stiftelsen Preikestolen forteller at parkeringsplassen er full og at køen nå står helt ned til riksveien. Nå ber de turfolket om å snu.

– Vi snur folk, og ber dem komme tilbake i ettermiddag eller i morgen. Politiet har nå vært her, og de gjør sine vurderinger. Det glir greit, men det er veldig mange som ville gå akkurat i dag, sier daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold, til VG.

Den store norske turistattraksjonen besøkes av over 300.000 hvert år, og ligger ved Lysefjorden innenfor Stavanger.







– Det er mye kø. Den strekker en til halvannen kilometer fra riksveien i retning Jørpeland. Nå har vi sjekket med veimelding sentralen for å se på muligheten for å få satt opp skilter. Det er lokale vakter på stedet som prøver å regulere dette, sier operasjonsleder i Sørvest politidistrikt, Olaug Bjørnsen.

