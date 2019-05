MØTE-KRIG: Sondre Hansmark, her på talerstolen på Venstres landsmøte, svarer på Siv Jensens krisemøte med et nytt krisemøte. Foto: Therese Alice Sanne

Unge Venstre kontrer Frp-Siv: Kaller inn til klima-krisemøte

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier det er klimakrisen som er den reelle krisen, og mener politikerne som snur om bompenger er feige. Han har kalt inn alle ungdomspartiledere til krisemøte.

– Når Siv Jensen kaller inn til krisemøte om bompenger, vil vi kalle inn til møte om noe viktigere - vi har ikke bompengekrise i Norge, vi har klimakrise, sier Hansmark til VG.

Møtet skal holdes onsdag den 5. juni, på FNs miljødag. Der skal ungdomspartilederne som møter opp samle seg om en liste over klimatiltak som de skal overlevere til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Foreløpig har KrFU, AUF, Grønn Ungdom og Natur og ungdom meldt tilbake at de vil komme på møtet, opplyser Hansmark.

– Ingen norsk regjering har noensinne klart å kutte nok i utslippene, selv om vi vet at vi må kutte. Vi ligger ikke i rute til å nå klima-målene i Parisavtalen innen 2030.

– Bompenger fungerer

Misnøyen mot nye og planlagte bomringer er massiv flere steder i landet. I Bergen ble protestpartiet «Folkeaksjonen nei til bompenger» det største partiet på Respons analyses siste måling for VG og Bergens Tidende.

Flere steder har lokale politikere snudd, eller vil ha omkamper om bypakkene.

Men å fjerne bomringene, som finansierer store byutviklingsprosjekter flere steder, mener Hansmark er helt feil vei å gå.

– Nå er det veldig viktig at vi har bompenger - de fleste norske partier er i prinsippet for at forurensning skal koste, men denne debatten viser hvor feige politikere er når dette skal opp i praksis. De som bruker veiene, og slipper ut eksos, skal betale mer, sier han.

Som et positivt eksempel på at det lønner seg å gjøre forurensning dyrere, trekker Hansmark frem nettopp Bergen.

– I Bergen funker det som bare juling: Utslippene går ned, og et rekordhøyt antall elbiler kjører gjennom bomringene.

Vil heller gjøre andre ting billigere

De som kjemper mot bompenger, argumenterer med at bompenger rammer usosialt. Hansmark vedgår at de gjør det.

– Men det er det mange andre ting som gjør også: Barnehagepriser og SFO for eksempel. Vi synes det er viktig å redusere prisene på det vi vil ha mer av, og at det vi vil ha mindre av skal koste mer.

Han sier også at man må huske på at regjeringen har senket skattene de siste årene.

– Man kan jo se det som at det som at man tjener penger på klimavennlige alternativer, men går i 0 når man forurenser.

FpU-lederen: Ikke behov for møte-svar

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud er ikke begeistret for invitasjonen fra Unge Venstre. Han svarer Hansmark på vegne av partiet:

– Det er ikke noe behov for at ungdomspartiene skal ha et krisemøte som et svar på at regjeringens partiledere har et møte om bompenger, sier han.

– Jeg er villig til å diskutere klima-tiltak og målsetninger ungdomspartiene kan samles om. Men jeg er ikke villig til å delta i et møte som er et tilsvar til et møte min partileder har kalt inn til, som jeg synes det var hundre prosent riktig av henne å kalle inn til.

FPU-LEDER: Bjørn-Kristian Svendsrud. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Han reagerer på at Hansmark sier vi ikke har en bompenge-krise i Norge, og sier han ikke tar folks frustrasjon på alvor.

– Det er flust av bomstasjoner lokalpolitikere vil sette opp, og det går utover folks økonomi. Vi som parti ser de utfordringene dette har for småbarnasfamilier, eller aleneforeldre som er avhengig av bilen.

Argumentasjonen om at det skal koste mer å forurense og at bompenger fungerer er han også helt uenig i:

– Når det kommer til skatter og avgifter må man ta et valg - men i Norge har vi sagt ja til alt. Veiavgift, bompenger, bensinavgifter - det er ikke måte på hvor mye vi skal skattelegge den bilen.

Publisert: 23.05.19 kl. 17:27