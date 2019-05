STATLIG GRANSKING: Geir Pollestad (Sp) mener Landbruk- og matdepartementet bør granske Mattilsynet. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Vil ha oppvask etter pelsdyrsaken: – Bønder blir dårlig behandlet

Geir Pollestad (Sp) vil legge frem forslag til Stortinget om en statlig gjennomgang av Mattilsynet. Men landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener Mattilsynet selv bør vurdere hvilke tiltak som trengs for å styrke tilliten.

Det har rast rundt Mattilsynet siden det for en drøy uke siden ble avslørt at tilsynet leverte en feilaktig tilsynsrapport på en minkfarm i Rogaland i fjor. Mattilsynet innrømmet feil, administrerende direktør Harald Gjein gikk av og mandag varslet tilsynet en ekstern gransking på utvalgte tilsynsområder.

Men leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), mener dette ikke er nok. Nå vil han at Landbruks- og matdepartementet foretar sin egen gransking av hele tilsynet. I morgen fremmer han forslaget om en hastebehandling av saken i Stortinget.

– Blir dårlig behandlet

– Enkeltsaken fra Sandnes er direkte ødeleggende for tilliten til Mattilsynet. Men jeg tror den kan illustrere et større problem. Både før og etter denne hendelsen har jeg blitt kontaktet av svært mange bønder og andre som har opplevd en generell ukultur i Mattilsynet. De som mottar besøk blir mistenkeliggjort og dårlig behandlet, sier Pollestad til VG.

I pressemeldingen fra Mattilsynet legges det til grunn at deres egen gransking vil undersøke «utvalgte tilsynsområder». Pollestad mener det tyder på at Mattilsynet vil fremstille mink-saken i Sandnes som et enkeltunntak.

– Det er helt nødvendig å foreta en ekstern gransking av hele tilsynsvirksomheten. Det er viktig at dersom Mattilsynet skal styrke dyrevelferden, så må de opptre både som samarbeidspartner og tilsynsansvarlig, sier han.

– Opp til Mattilsynet

Mattilsynet sier de ikke er kjent med oppfatningene fra bøndene som Pollestad har vært i kontakt med.

– Vi kjenner ikke til lignende saker som den i Rogaland, men dette er en alvorlig situasjon for Mattilsynet, og vi tar den på det største alvor. Vi har allerede startet egne undersøkelser om tilsynet hos pelsdyrbonden i Rogaland i fjor sommer, for å frem alle fakta i saken. I tillegg settes det umiddelbart ned en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernsnemnder. Mattilsynet vil også gjennomgå egne retningslinjer for gjennomføring av tilsyn, skriver Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, i en e-post til VG.

KAN BESTEMME SELV: Olaug Bollestad mener ikke departementet hennes bør granske Mattilsynet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) mener at Mattilsynet selv må vurdere hvilke tiltak som trengs.

– Det må være Mattilsynet, med den nye ledelsen, som nå vurderer hvilke tiltak som trengs for å styrke tilliten og dermed sitt eget omdømme. Tilsynet har selv gått inn for en ekstern gransking for å få utenforstående til å vurdere deres virksomhet, og de er i en prosess for å finne ut av hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte, skriver hun i en e-post til VG.

