BOMPENGE-SPRIK I REGJERINGEN: Erna Solberg, her på vei ut av regjeringsbilen og inn til NHO Reilselivs årskonferanse i Oslo tirsdag, lurer på om grensen for bompenger er nådd, men har ikke svaret. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Erna Solberg: Forstår at folk reagerer på høye bompenger

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun forstår reaksjonene som nå kommer mot høye bompenger. Men hun har foreløpig ikke svaret på hvor pengene skal komme fra i stedet.

– Jeg har står forståelse for at mange opplever at de har veldig høye bompenger. Det er litt forskjellig fra sted til sted. Dette er måten vi har finansiert store utbygginger av veier og kollektivtrafikk på. Men det er en grense. Spørsmålet er om vi er der nå? Betyr det at vi skal nedskalere, spør statsministeren til VG tirsdag.

Det var Frp-leder og Solberg-regjeringens finansminister Siv Jensen som mandag gikk ut i VG og ba partilederne i regjeringen om et eget møte for å diskutere bompenge-krisen, og la til at staten og kommunene må betale mer for å skjerme bilistene.

Men de fire regjeringspartiene har helt ulike syn på hvordan de store prosjektene i samferdsel skal finansieres.

– Urettferdig

KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad er den som sier seg mest enig med Siv Jensen:

– Dagens bompengeordning er urettferdig. Noen betaler svært mye mens andre slipper unna. KrF er tydelige på at vi mener bilistene må betale for å bruke veien. Vi mener at løsningen ligger i ny teknologi for å få en mer rettferdig fordeling av regningen, skriver KrF-lederen i en SMS til VG.

– Vi er enige om at man bør vurdere ordninger som kan gjøre ordningene mer rettferdige, slik som for eksempel veiprising, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande i en tekstmelding til VG.

Hun skriver at det er regjeringens jobb først og fremst å bidra til at byene kan tilby billige og klimavennlige alternativer- og at både tallet på kollektivreisende og elbilsalget viser at folk ønsker grønne og rimelige alternativer som sparer både tid, penger og ikke minst klimaet.

– Vi øker, og bør øke ytterligere, det statlige bidraget til kollektivprosjektene, og slik gjøre det lettere for folk å velge miljøvennlig transport. Folk får da et pålitelig og rimelig kollektivsystem, og vi får redusert forurensende biltrafikk, skriver Skei Grande.

Inntektene svikter

Erna Solberg viser til at diskusjonen om bompengene startet de de fire partilederne laget regjeringserklæringen på Granavollen i januar:

– Allerede på Granavollen diskuterte vi bompenger. Derfor har vi skrevet inn et skattefradrag, og å legge mer penger inn i ordninger for å saldere bompengeprosjekter. Så bompenge-bevisstheten har vært der lenge. Men så tenker jeg at det også er viktig med skole og eldreomsorg i kommunevalgkampen.

– Siv Jensen sa at «nok er nok» for bilistene. Er du enig?

– Litt av utfordringen er at mange kjører elbil og betaler lite, og at inntektene derfor svikter. Derfor har regjeringen sagt den halvparten som betaler, ikke skal betale mer. Vi må finne et bærekraftig bilavgiftssystem, sier statsministeren.

Har ikke løsningen

Hun sier at det er prosesser i gang i Høyre for å finne andre måter å finansiere på:

– Vi har ikke løsningen ennå. Vi skal ha en viss prising, og forurenser skal betale. Slitasjen på veiene må også betales for, sier Solberg.

Statsministeren bekrefter også at hele regjeringen står bak brevet fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om å sette tak på bilistenes betaling, og at bypakkenes størrelse må tilpasses dagens bompengenivå.

Rammer Bergen

– I de store bypakkene er det porteføljestyring. Det betyr at om det ikke er nok penger i systemet, så må prosjekter nå ut, eller må tilpasses rammene. I Bergen tok man konsekvensen av det ved at de to siste stasjonene på Bybanen til Fyllingsdalen ikke ble bygget etter kostnadsoverskridelser, sier Erna Solberg.

– Hvorfor rammer denne diskusjonen spesielt hardt i din hjemby Bergen?

– Bergens-politikerne får svare for Bergen. Men det kan jo være slik at neste trinn i Bybanen ikke er så populært som man trodde. Bergen har hatt bompenger lengst. selv om takstene nå øker mye. Da blir det en diskusjon om balansen mellom veiutbyggingene og Bybanen, men jeg vet ikke om jeg har det beste svaret på hvorfor dette spisses nå, sier Solberg.

– Det kan jo også være krevende for mange som pendler fram og tilbake til jobben, og som ikke ser den direkte nytten av investeringene som gjøres nå, legger hun til.

Kjell Ingolf Ropstad sier at han er enig med Siv Jensen i at det må finnes bedre måter å løse betalingen for veiene på, og at han vil ta med seg KrFs forslag til diskusjonen med de andre partilederne i regjeringen.

Publisert: 21.05.19 kl. 17:13