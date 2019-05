MISTET AU PAIR: Justisminister Jøran Kallmyrs au pair har reist tilbake til Filippinene etter at UDI mener at hun har jobbet ulovlig. Foto: Frode Hansen, VG

Au pair-byrå håper justisministersaken vil endre regelverket

Byrået som formidlet kontakt mellom justisminister Jøran Kallmyr og au pairen som nå er utvist fra Norge, håper reglene om når au pairen får flytte inn endres.

Onsdag skrev Aftenposten at au pairen i justisministerens hjem ble sendt ut fra Norge 10. mai fordi UDI mener hun hadde jobbet ulovlig i Norge. Kjernen i saken er at au pairen flyttet inn til vertsfamilien nesten to måneder før hun hadde vært i et fysisk møte med politiet for å levere søknad. Familien og au pairens advokat framholder at hun ikke jobbet i den perioden i fjor høst.

Når en au pair skal bytte fra en vertsfamilie til en annen er de nødt til å søke om ny au pair-tillatelse. Den første delen gjøres på nett, mens den andre delen består av et møte hos politiet.

Første saken byrået kjenner til

– Du kan bo og utføre oppgaver hos den nye vertsfamilien så snart du har levert en fullstendig søknad hos politiet, heter det på UDIs nettsider.

Det er imidlertid ikke helt tydelig om det er utelukket å flytte inn hos vertsfamilien som en gjest og uten å utføre arbeid, før møtet hos politiet er gjennomført.

– Det er ikke alle au pairer som fysisk leverer søknad til politiet før de flytter inn, sier Natalia Ravn-Christensen i au pair-byrået Energy Au Pair til VG.

– Det er ofte kø hos politiet, men det bør ikke være sånn at au pairen skal være avhengig av politiets kapasitet, forklarer hun.

Hun forteller at dette er den første saken byrået har hatt hvor au pairen er sendt ut av Norge fordi hun flyttet inn som gjest før søknaden var fullført.

– Tror du praksisen kommer til å endre seg med denne saken?

– Jeg håper at reglene endres til at au pairen kan jobbe fra dagen hun leverer søknaden online. Da har hun kontrakten og alle formaliteter på plass, og vil ikke være avhengig av når politiet har tid, forklarer Ravn-Christensen.

Hun forklarer at det er vanskelig for mange au pairer i perioden mellom vertsfamilier fordi de ofte ikke har et nettverk i Norge. Da vet hun ikke hva hun skal råde dem til.

– Alle er interessert i at au pairene får vite at man her i Norge har følgende regler og at man kan gjøre tingene riktig. Det er en nødvendig forandring.

Anser søknad levert ved personlig oppmøte

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om dette onsdag kveld.

– I henhold til langvarig forvaltningspraksis, og etter UDIs rundskriv med støtte i utlendingsforskriften, anses søknad først som «levert» gjennom personlig oppmøte hos politiet, skriver avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI til Dagbladet.

Avisen skriver at Sivilombudsmannen siden 2014 har påpekt at det utlendigssaker bør holde å levere søknaden elektronisk, uten å måtte vente på time hos politiet eller utenriksstasjon.

Kvinnen som var au pair for justisministerens familie opplever det hele som en misforståelse, sier hennes advokat, Ingvild Boe Hornburg til VG.

– Hun skjønner ikke dette og mener selv at hun ikke har gjort noe galt. Hun har forholdt seg til gjeldende regler, retningslinjer og beskjeder som hun har fått fra både politiet, UDI og au pair-byrået, sier Hornburg.

Advokaten forklarer at kvinnen har oppfattet det slik at det er innenfor regelverket å bo hos den nye vertsfamilien som en gjest inntil man har levert søknad hos politiet.

Justisminister Jøran Kallmyr skriver i en e-post til VG at de etter beste evne har fulgt de anbefalinger og råd som de har fått underveis i prosessen.

– Vi tok inn en au-pair som hadde fått sin kontrakt hos en annen norsk familie sagt opp. Hun var dermed allerede i Norge da hun flyttet inn til oss. Vi har hele tiden visst, både vi og au-pairen at hun ikke kunne arbeide som au-pair hos oss frem til hun fikk levert søknaden personlig hos politiet, skriver han i e-posten.

