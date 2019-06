TRØBBEL I PARADISET: Folk går ledige og fergen kommer uten trailere på kaien i Skrova. Fra venstre Børge Rishatt, styreleder Ulf Ellingsen i Ellingsen Seafood, og lasteansvarlig Helge Rishatt. Foto: Gisle Oddstad, VG

Lammer lokalsamfunn: – Vi skal stå’an av. Denne gangen og!

SKROVA (VG) – Vi skal stå’an av. Denne gangen og. Som vi gjorde da en storm tok all fisken i 1983. Og da laksesykdom tok all fisken i 2015, sier styreleder Ulf Ellingsen (58) i Ellingsen Seafood.

Mindre enn 20 minutter siden







Den solide bilferga rugger på seg. Vestfjorden ligger flat, men gammel dønning hiver litt på ferga idet den tverrvender og smyger seg mellom lumske skjær og småholmer. Så er vi i kystperlen Skrova.

les også Algedramaet i Lødingen: – Uten noen gode år i forkant, ville vi ikke klart dette

Samfunn med alt

Øysamfunnet med knappe 200 beboere er hjemmebase for familien Ellingsen, som har drevet fiskebedrift på øya siden 1946.

Dette er øya hvor mange nok ville tvile på at noen skulle bo. Men én familie holder på: Ellingsen-familien driver stort i laks.

Skrova ligger trassig i havgapet midt ute i Vestfjorden, og har alt et samfunn trenger. De har Coop-butikk, de har ti trinns barne- og ungdomsskole, de har barnehager som er fylt opp, de har eget kulturhus og hurtigbåt og egen bilferge med fem avganger til og fra Svolvær daglig.

SLÅR FAST: Oppdrett har ikke skylden for algene

DRAMAET IKKE OVER: Adm.direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood. Foto: Gisle Oddstad, VG

Svære trailere

Og med fergen kommer digre 20-tonns trailere som henter 60 tonn laks daglig fra hjørnesteinsbedriften Ellingsen Seafood.

Men noe er galt i Lofoten-paradiset: Det er stille i bedriftens lakseslakteri midt i sentrum av Skrova. 25 ansatte har blitt permittert ut juni på grunn av det voldsomme algeangrepet, som har kostet bedriften 800.000 laks livet midt i veksten.

E24: Fiskeriministeren vil ta grep

Hele familien

– Jeg vil nok kalle det en katastrofe ja, sier administrerende direktør Line Ellingsen. Hun er barnebarn til Karsten Ellingsen som startet fiskeribedriften i 1947, og drev stort med fiskemottak og hvalforedling til han fikk øynene opp for lakseoppdrett i 1976.

Hennes onkel Ulf er styreformann, hun har en tante i styret, og søskenbarn og søsken i ledelsen. Hele familien er med.

– Men vi må balansere hårfint så vi ikke skremmer vettet av våre ansatte, men samtidig får fram alvoret i situasjonen. Vi har ansatte fra mange nasjoner, men de fleste er etablert med hus og familie og barn i skole og barnehage. Hvis de nå opplever situasjonen som usikker, kan vi miste gode folk, sier hun.

Verste siden 1991: 7,5 millioner laks drept

TOMT OG STILLE: Her skulle det være full virksomhet og 60 tonn fersk laks skulle pakkes hver dag, forteller Helge Rishatt (58) og tillitsvalgt Kristian Eriksen (46). Foto: Gisle Oddstad, VG

Sjansespill

For selv om algedøden har avtatt siste uken, er ikke dramaet over. Ellingsen-selskapet har store mengder smolt – laksebabyer – som er modne for å settes ut i havmærder.

– I noen anlegg er all laksen død, i andre har vi evakuert. Nå vil vi sette ut smolten i Tysfjord – ellers vil den dø. Den fjorden er ikke frikjent ennå, og vi risikerer at smolten blir tatt av alger. Da står vi på bar bakke til 2021.

– Men vi har drevet med og av havet i årtusener, og vært i hardt vær før, sier hun.

les også Algemysteriet: Nå overlever laksen fint

Godt ivaretatt

På kaia i Skrova møter tillitsvalgt Kristian Eriksen (46) oss, sammen med lasteansvarlig Helge Rishatt (58). Begge går ledig midt på tirsdagen. Det er stille i lakseslakteriet og i pakkeriet. Det kommer ingen trailere med fergen.

– Vi føler oss godt ivaretatt av ledelsen. De gir god informasjon, når de har informasjon, sier Eriksen.

Han er vant til at det kan være svingninger i virksomheten, med permitteringer fra tid til annen. Han beskriver Ellingsen-familien som veldig Skrova-patriotiske; de holder virksomheten der, selv om det ville vært billigere å slakte laksen et annet sted enn på øya midt ute i havet.

PERLE I HAVET: Skrova langt ute i Vestfjorden er hjem for knappe 200 fastboende – men har full barne- og ungdomsskole, barnehager, ferge, hurtigbåt og kulturhus. Foto: Gisle Oddstad, VG

I Kina på fem døgn

Slik foregår produksjonen: Voksen, slaktemoden laks kommer med innleide spesialskip fra ett Ellingsens anlegg, og legger til ved kai. Her slaktes og kjøles fisken ned, før den pakkes og lastes inn på en ventende trailer. To døgn senere er traileren kommet til Gardermoen, og laksen flyttes over på lastefly.

– En laks som slaktes mandag hos oss, kan være på middagsbordet i Shanghai eller Seoul torsdag. Kina og Sør-Korea er store markeder nå, forklarer Rishatt.

les også Havforskningsinstituttet: – Oppdrett har ikke skylden for algeoppblomstring

Styreleder Ulf Ellingsen innrømmer at det er en tøff tid:

– Det er det med alger som er giftige – du er hjelpeløs. Vi må bare håpe. Nå håper vi at fisken som vi har i friske anlegg kan få vokse ut over maksimal tillatt mengde. Det vil kanskje føre til at vi kan ha arbeid i en måned ekstra i høst. Ellers blir det permitteringer, sier han.

– Vi vil være her. Vi føler ansvar for samfunnet her. Vi vil ha arbeidsplasser som holder det gående. Vi vil at folk etablerer seg her og vil bo her og kan forsvare det, sier Ulf Ellingsen.

– Finansielt og økonomisk er det ingen krise i selskapet. Og når vi tar utbytte, utbetaler vi også bonus til ansatte.

I fjor fikk samtlige 100 000 kroner i bonus. I år er de glade om de har arbeid når de kommer til desember.

Publisert: 02.06.19 kl. 08:34