Kunstmuseet MoMA ber Erna Solberg bevare Y-blokka

The Museum of Modern Art (MoMA) sendte i natt et brev til Oslo kommune, Erna Solberg og andre statsråder, og ber om at rivingen av Y-blokka revurderes.

Brevet fra The Museum of Modern Art (MoMA) i New York er sendt til Oslo kommune.

På kopi står statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

I brevet uttrykker to MoMA-ledere stor bekymring over avgjørelsen om rivingen av Y-blokka, og ber om at dette revurderes.

– Rivingen av bygget vil ikke bare utgjøre et betydelig tap av norsk arkitektonisk arv. Det vil også være uheldig med ethvert forsøk på å berge eller flytte Picassos stedsspesifikke veggmalerier til andre steder, noe som vil forvrenge kunstnerens intensjoner, skriver de i brevet, som VG har fått tilgang til.

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

PROTEST: Gatekunstneren AFK satte for en uke siden opp et kunstverk av en trist Picasso i protest mot rivingen av Y-blokka i Oslo. Foto: Gøran Bohlin

– Et prakteksemplar

Videre i brevet skriver de to MoMA-lederne at Picassos veggmalerier på mange måter markerer begynnelsen på kunstnerens kjente monumentverker, som blant annet også finnes i byer som Chicago og New York.

– Verket er et prakteksemplar på forestillingen om etterkrigstidens «syntese av kunsten» av høyeste kunstnerisk standard, skriver kunstmuseet.

Styreleder i Oslo Arkitektforening Tone Selmer-Olsen er svært glad for støtten fra New York.

– At Museum of Modern Art i New York, en av verdens viktigste kunst- og arkitekturinstitusjoner, nå har sendt brev til statsministeren og flere statsråder i Norge for å be dem om å stoppe rivingen, vitner om at Y-blokka ikke bare er et av vårt lands mest unike modernistiske verk – men at det også er en del av verdens arkitektur- og kunsthistorie, sier hun.

Selmer-Olsen understreker til VG at engasjementet denne saken vekker ikke bare er lokal, men nasjonal og internasjonal.

– Vi i Oslo Arkitektforening har sammen med Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka, Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen i en årrekke arbeidet for at et bevaringsalternativ skal bli utredet. At vi nå får drahjelp fra en av verdens mest anerkjente kunst- og arkitekturinstitusjoner er utrolig viktig, sier Selmer-Olsen.

– Vi håper at budskapet fra New York kommer fram og at regjeringen trykker på den store pauseknappen, og utreder et bevaringsalternativ.

Statsministerens kontor bekrefter å ha mottatt brevet, men sier de må komme tilbake til VG med en kommentar da de enda ikke har fått gjort seg kjent med innholdet.

Motstand

Politiet har innbrakt flere aktivister den siste tiden som vil verne Y-blokka i Oslo sentrum.

For tre og et halvt år siden vedtok et flertall i bystyret å støtte riving av Y-blokka i regjeringskvartalet. Ap og Høyre stemte for, og de hadde flertall sammen.

13. desember i fjor ga Oslo kommune tillatelse til riving av Y-blokka. Tillatelsen ble klaget inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen ga utsatt iverksetting av tillatelsen til klagene var behandlet av Fylkesmannen. 21. februar stadfestet Fylkesmannen rivetillatelsen.

Men etter siste valg har de to rivningsvillige partiene ikke lenger flertall i bystyret. Nå ønsker det nye flertallet å bevare bygget.

Publisert: 12.05.20 kl. 16:55

