Mekling i sluttfasen: Du ligger an til å få 15.000–20.000 i lønnsøkning

Årets lønnsoppgjør i privat sektor har meklingsfrist ved midnatt. Kilder sier til VG at streikefaren er liten, men at meklingen trolig vil fortsette utover natten.

Som regel er det knyttet stor spenning til et lønnsoppgjør når meklingen går inn i sine siste timer.

Men VG har tatt pulsen på partene og fra begge sider meldes det om lav temperatur og at streikefaren er liten.

Men de understeker selvfølgelig at man aldri kan vite, og skulle det likevel skjer blir 23.000 arbeidere tatt ut i streik fra mandag.

Kilder sier også at til tross for lav temperatur er det sannsynlig at man ikke kommer i mål innen fristen, som er satt til midnatt, men at man vil fortsette å mekle på overtid.

Lavtlønnstillegg

VGs runde viser følgende status for meklingsarbeidet så langt:

Det er trolig ikke hva du skal få i kroner og øre i generelt tillegg, som partene vil strides mest om i kveld og eventuelt på overtid i natt:

Det største stridstemaet ser ut til å kunne bli hvor store de sentrale lavtlønnstilleggene skal bli.

LO ønsker som regel det høyest mulig, for å løfte spesielt kvinnelige lavtlønte mest mulig.

NHO ønsker at mesteparten av lavtlønnstilleggene skal tas ut lokalt, avhengig av bedriftens økonomi.

– Må tørre å teste

Det blir fremholdt på arbeidsgiversiden at det nettopp var det den store hotellstreiken i 2017 handlet om:

– De fikk gjennomslag for en minstelønnsavtale med lokal forhandlingsrett. Da må vi legge til grunn at Fellesforbundet og LO vil bruke den retten de streiket for og hente ut tilleggene lokalt.

– Det skal være en frykt for å gå den veien, fordi LO opplever at Olav Thon, Petter Stordalen og andre store hotellkjeder blokkerer lokale tillegg?

– Vi har også hørt om den frykten, men til det er det bare å si at det må de faktisk tørre å teste, når det er dem selv som kjempet frem retten til lokale forhandlinger, sier en sentral kilde til VG.

Årsaken til at vedkommende sier det anonymt, er at det er vanlig i meklingsfasen ikke å delta i noen offentlig debatt.

Når det gjelder hva du kan forvente deg i kroner og øre, er det den økonomiske rammen partene blir enige om, som vil gjelde, både i den pågående meklingen i privat sektor og det man må forholde seg til å de kommende andre oppgjørene i kommunal og statlig sektor.

Dette kan du få

Kampen vil stå rundt tre prosent:

NHO kjemper for at rammen skal være under tre prosent. LO vil se tretallet.

– Det ender trolig et sted mellom 2,8 og 3,2 prosent, sier en erfaren deltaker.

– Det er ikke aktuelt å gå under tre prosent. Der går grensen, sier en sentral LO-kilde.

Skal LO ha mer enn 3,2 prosent, kan lavtlønnsprofilen bli svekket.

Tre prosent vil uansett gi en pen reallønnsvekst, da forventet prisvekst i år er beregnet til 2,4 prosent: Altså en reallønnsvekst på 0,6 prosentpoeng.

For de aller fleste nordmenn danner denne meklingen rammen for de kommende oppgjørene utover våren. Dermed vil den også påvirke lønnsveksten til de aller fleste av oss.

En industriarbeider tjente i snitt i fjor 476.900 kroner. Han eller hun vil med tre prosent lønnsvekst få pene 14.300 kroner.

Mest i de yrkeskategoriene som Det tekniske beregningsutvalget opererer med, får de som jobber innen finans.

De tjente i fjor 666.300 kroner og får herlige 20.000 kroner.

I Staten tjente de i snitt 589.900 kroner, som gir 17.700 kroner mer i lønn.

I kommunene er gjennomsnittslønnen 516.400 kroner, som gir 15.500 kroner i lønnsøkning.

