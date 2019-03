GÅR TØFT UT: Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen får klart svar fra SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Frode Hansen

NHO-topp ut mot SVs reder-kritikk: – Debatt på rennesteinsnivå

GARDERMOEN (VG) NHO-topp Stein Lier-Hansen går til frontalangrep på SV. - Torstein Hagen bidrar med mer verdiskapning i Norge enn alle delegatene på SV-landsmøtet - til sammen, tordner Lier-Hansen.

– Lysbakken og Kaski driver ideologisk debatt på rennesteinsnivå. De lar misunnelsen styre over logikken, sier Lier-Hansen til VG – i forbindelse med kritikken av majoritetseier og styreleder i Viking Ocean Cruises, Torstein Hagen , etter at hans cruiseskip, «Viking Sky», fikk motorproblemer og måtte reddes i en dramatisk redningsaksjon ved Hustadvika lørdag for en uke siden.

Hagen hyllet etterpå innsatsen og redningsarbeidet til norske myndigheter og frivillige.

Han sa blant annet at han var «stolt av å være norsk».

– Skammelig

Bakgrunnen for Lier-Hansens harme er at flere SV – ledere har kritisert Hagen, som ifølge Kapital er Norges nest rikeste, med en formue på 52 milliarder kroner.

SV-leder Audun Lysbakken har sagt dette til Nettavisen:

– Er det virkelig rettferdig at vanlige sykepleiere, bussjåfører og vanlige folk skal være med å finansiere redningsaksjonen, mens han som en av de aller rikeste i Norge slipper unna. Jeg tror sånt provoserer folk mye.

FIKK KRITIKK: Cruise-eier Torstein Hagen er blitt kritisert for å betale lite skatt til Norge etter at «Viking Sky» fikk motorproblemer forrige helg. Foto: Jørgen Braastad/VG

SVs finanspolitiske talsperson og en av to nestlederkandidater på det pågående landsmøtet i SV her på Gardermoen, Kari Elisabeth Kaski, har sagt til Dagsavisen at «Vi burde sende Hagen regningen for redningsaksjonen».

– Det er så skammelig uprinsipielt at en nesten ikke tror det kommer fra sentrale politikere i et politisk parti representert på Stortinget. Det er altså slik at alle land er forpliktet av internasjonal lov, til å redde folk og skip i nød, uten at man skal tenke på hvem som skal ta regningen, sier Lier-Hansen, som er leder i NHOs største forening, Norsk Industri.

– Opp gjennom årene har mange av verdens fattigste land i Afrika og Sør-Amerika trådt reddende til når skip fra rike Norge er i nød. Disse fattige landene har stilt opp for å redde liv, uten å tenke på å spørre om Norge eller norske skipseiere skal ta regningen.

– Hovedargumentet deres er at han er skatteflyktning?

– De har seg selv å takke

– Ja, jeg ser de angriper ham for å være skatteflyktning. Jeg synes SV skal tenke over hva som gjør at mange norske næringslivseiere velger å flytte ut av landet. Jo, det er fordi at SV og det politiske Norge har laget et skatteregime som gjør det mye mer lukrativt å flytte ut. De har seg selv å takke.

– Og selv om Hagen har valgt å flytte fra Norge, så bidrar han svært mye til næringsutvikling og jobbskaping her til lands. Han har bygget flere av sine skip ved norske verft og har akkurat nå inne en bestilling på to nye skip ved Vard, til en verdi av fem milliarder kroner.

– Bare den kontrakten alene vil skape mer verdiskapning og arbeidsplasser i norsk næringsliv, en alle delegatene på SV-landsmøtet – til sammen – vil skape i hele sitt liv.

– Jeg blir så forbanna

Han fortsetter på utpust:

– Vi har undersøkt litt – det burde Lysbakken og Kaski også ha gjort, fordi det viser seg at Hagens rederi er ledende i å bygge klimavennlige båter som går på el og hydrogen. Og jeg vet at de, som ett av få rederier, har inngått avtaler med næringslivet der cruisebåtene er innom, slik at gjestene ikke bare går på land og legger igjen penger til en kopp kaffe, men kommer seg rundt til glede for det lokale forretningslivet.

– En skulle tro at Norsk Industri har Hagen og rederiet hans som medlem?

– Nei, de er ikke medlem, men jeg blir så forbanna på norske politikere som stigmatiserer i stedet for å støtte folk som skaper virksomhet i landet vårt.

– Det er også slik at Hagen som en av få norske redere, har registrert sine skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Og han tar bevisst inn norske kadetter på skipene sine, for å sikre rekruttering av norsk mannskap i fremtiden, sier han før han avslutter:

CRUICE-DRAMA: 1373 personer var om bord da «Viking Sky» måtte reddes forrige lørdag. Foto: Jorgen Braastad

– Hils SV-delegatene der oppe på Gardermoen og si at vi har mer behov for næringslivsledere som skaper noe, enn folk som har vært politiske broilere siden ungdommen og aldri har hatt en jobb som bidrar til å skape verdier.

– Har mistet bakkekontakten

SV-leder Audun Lysbakken svarer på vegne av seg selv og Kaski.

– Jeg liker veldig dårlig hans angrep på våre landsmøtedelegater. En godt betalt direktør i NHO burde være utrolig forsiktig med å komme med slike nedsettende kommentarer. Et stort flertall av våre delegater er lokalpolitikere, som alle har helt vanlige jobber der hjemme. De er veldig langt fra å være politiske broilere.

– Jeg mener Lier-Hansen har mistet bakkekontakten hvis han mener vi ikke kan kritisere Hagen for å være skatteflyktning. Bergens Tidende kunne i 2016 vise at Hagen var knyttet til en rekke skatteparadiser (Bak betalingsmur). Det er underlig hvis NHO nå skal begynne å forsvare bruken av skatteparadiser, sier SV-lederen.

– Og jeg mener det er helt legitimt å løfte en debatt om cruise-næringen bør bidra med midler til beredskapen langs kysten vår, sier Lysbakken.

Hagen har bodd i utlandet siden 1985 og skapt sin virksomhet der.

Han ønsker ikke å kommentere saken.

