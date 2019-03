Solskjær: – De skal ikke klare å legge ned byen vår

Ole Gunnar Solskjær sendte varme tanker til hjembyen på samme dag som han ble presentert som Manchester United-manager.

Mindre enn 10 minutter siden







Onsdag ble nemlig bestemt at fødeavdelingen i Kristiansund flyttes til Molde. Det har skapt sterke reaksjoner i byen.

– Jeg sitter igjen med en følelse av frustrasjon, avmakt og redsel. Det er en mørk dag for oss nordmøringer, sa Silje Utne til VG i går.

Hun venter sitt andre og barn i sommer og er i likhet med mange andre sterkt opprørt over beslutningen.

– Rare dager

Da Solskjær ble presentert som Manchester United-manager i dag tok han seg noen få minutter til å snakke med norsk presse. Da tok han opp situasjonen i hjembyen.

les også Regjeringen lanserer ny kvinnehelsestrategi: Utvider ordningen med gratis prevensjon

– Det har vært noen rare dager for en fra Kristiansund. Men jeg må bare si at i dag kunne jeg ha tenkt meg å være politiker og gjort noe med dem som ikke skjønner hva dem driver med, sa Solskjær og fortsatte:

– Som Kristiansunder tror jeg at alle vet hva jeg snakker om. Dem skal ikke klare å legge ned byen våres, sa Ole Gunnar Solskjær etter at det ble klart at han blir fast manager for Manchester United.

TAKKNEMLIG: Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, sier han er svært takknemlig for støtten fra Solskjær. Foto: Geir Otto Johansen

Ordføreren takker

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, sier han er svært takknemlig for at fotball manageren tok seg tid til å tenke på hjembyen.

– Det betyr veldig mye at han tar seg tid til noe sånt. Han er glad i byen sin og bor her, og det at han bruker tid til å sende tanker til oss her hjemme som står i kampen, når han selv har en så stor dag, det gir utrolig med motivasjon sier Neergaard til VG.

les også På innsiden av fødeklinikkene

Ordføreren forklarer at det kun er to ting man snakker om i Kristiansund: Fødeavdelingen og Solskjær. Neergaard tror Solskjær utsagn vil gi en positiv effekt.

– Både for oss som kjemper for dette, men også til de som skal ta disse beslutningene. Når de ser at han sitter der borte i Manchester og sier det han sier. Det vil bli lagt merke til.

– Når Ole Gunnar står og sier det om oss så er det veldig energigivende og vi er veldig stolte, legger han til.

Publisert: 28.03.19 kl. 21:56