LETT Å BLI PÅKJØRT: - Jeg opplever det litt utrygt. De er veldig stillegående, vi hører ikke at de kommer og det er lett å bli påkjørt. Vi vet at det har vært mange nesten-ulykker allerede, sier Anja Stenersen Foto: Privat

Frp skal vurdere forbud mot elektriske sparkesykler

Fremskittpartiet i Oslo skal diskutere forbud mot elektriske sparkesykler i hovedstaden. - Jeg er veldig skeptisk til disse syklene, sier partiets førstekandidat, Anja Stenersen, til VG.

Nå nettopp







Onsdag blusset debatten opp rundt de nye elektriske sparkesyklene som er blitt satt ut i Oslo den siste tiden. Lederen i Blindeforbundet gikk ut og fortalte på Radio Norge at flere blinde og svaksynte er blitt påkjørt av elektriske sparkesykler på fortauet i Oslo.

SKEPTISK: Det er slike sparkesykler FrPs Anja Stensersen er så skeptisk til at hun forslår et mulig forbud. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Vi har eksempler på at brukere av sparkesykler har kjørt ned førerhunder på fortauene, forteller Unn Ljøner Hagen fra Blindeforbundet til VG.

– Det opprører meg veldig å høre, uttalte byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Berg, til VG.

les også Opprørt over at blinde blir påkjørt av sparkesykler

Anja Stenersen (FrP) er minst like opprørt og på bystyregruppens møte på mandag vil det bli diskutert om partiet skal gå inn for et forbud mot de nye elektriske sparkesyklene.

– Det er jeg som har tatt initiativet til dette. Jeg går mye i sentrum i Oslo og jeg er veldig skeptisk til de elektriske sparkesyklene. Jeg opplever det litt utrygt. De er veldig stillegående, vi hører ikke at de kommer og det er lett å bli påkjørt. Vi vet at det har vært mange nesten-ulykker allerede, sier Anja Stenersen til VG.

Hun forteller at hun er ikke overrasket over klagene som nå kommer.

– Vi visste på forhånd at det var mange ulykker i andre land med disse syklene. Vi hørte også om mye klager på hensynsløs kjøring. Det er ikke så overraskende at det samme skjer her. Dette blir en utfordring for oss med tanke på de mange tusen elektriske sparkesyklene syklene som er på vei til Oslo, fortsetter Stenersen.

Blindeforbundets leder synes det er problematisk at sparkesyklene har adgang til å bruke fortauene.

– Hadde fortauene vært forbeholdt fotgjengerne ville vi følt oss mye tryggere, sier Unn Ljøner Hagen til VG.

– Dette er det ikke opp til byrådet å bestemme. I følge Vegtrafikkloven har man anledning til å sykle på fortau. Men man må oppføre seg på fotgjengernes premisser og sykle i gangfart, påpeker Lan Marie Berg.

Det reagerer Anja Stenersen på.

– Vi vil ihvertfall henvise de elektriske sparkesyklene til sykkelfeltet.

Eric André, Norden-sjef i Voi, et av selskapene som leverer de elektriske sparkesyklene hadde denne kommentaren til reaksjonene fra Norges Blindeforbund onsdag kveld:

– Vi er veldig lei oss for å høre at blinde har blitt påkjørt av sparkesykler i Oslo. Det skal ikke skje. I morgen skal vi møte Norsk Blindeforbund for å diskutere problemet. Vi er veldig åpne for dialog med byrådet og andre som kan bistå dette arbeidet.

Publisert: 03.04.19 kl. 23:15