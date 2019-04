DØMT: Makaveli Lindén er tidligere straffedømt en rekke ganger for tyverier, ran, trusler, vold og brudd på narkotikalovgivningen. Foto: Svensk politi

«Røff» tid i Frankrike for Makaveli Lindén : – Lå i koma i flere dager

OSLO TINGRETT (VG) I slutten av januar ble drapssiktede Makaveli Lindén funnet bevisstløs liggende over en varmeovn.

Det har tidligere vært omtalt at Lindén ble funnet bevisstløs på cellen i Dijon i slutten av januar. Han ble derfor fraktet til Lyon, der han etter hvert ble overført til et spesialsykehus.

Nå forteller hans forsvarer Øystein Storrvik at skadene var så alvorlige at 20-åringen havnet i koma. Årsaken til at han ble funnet bevisstløs skal være inntak av medikamenter.

– Han ble funnet over en varmeovn. Da får du brannskader som en konsekvens av at du er bevisstløs, sier Storrvik til VG.

– Hvor lenge lå han i koma?

– Det var lenge, flere dager. Det var veldig dramatisk slik som vi opplevde det herfra.

– Har han en annen forklaring enn at han inntok disse medikamentene selv?

– Det sier seg jo selv at han kanskje ikke er helt enig i det, uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på det.

Detaljert forklaring

Forsvareren betegner sin klients tid i fengsel i Frankrike som «røff». Lindén kom til Norge natt til onsdag og er nå varetektsfengslet i fire uker.

– Vi har vært nede og besøkt ham jevnlig, det har vært tøffe forhold. Han har sett frem til å komme til Norge og gjøre opp saken, sier advokaten.

I RETTEN: Forsvarer Øystein Storrvik (t.v.) og politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt. Foto: Terje Bringedal

I fengslingsmøtet onsdag omtalte Lindén perioden i fransk fengsel som «traumatiserende».

– Det var mye slagsmål med vaktene, sa 20-åringen.

Politiadvokat Christian Hatlo anslår at Lindén kan komme til å bli avhørt på nytt av norsk politi en gang etter påske. Tidligere har den norske etterforskningen fått høre svenskens forklaring foran en fransk dommer.

– Han har forklart seg grundig i Frankrike og hans erkjennelse støttes veldig godt av åstedsbildet, det er ikke en falsk erkjennelse, for å si det sånn, sier Hatlo.

– Vil det si at han har forklart seg detaljert om drapshandlingen?

– Det er korrekt.

– Har vært utagerende

Makaveli Lindén har nå fått plass i Ila fengsel og forvaringsanstalt som blant annet huser mange forvaringsdømte.

– Avgjørelsen er blant annet basert på opplysninger vi har fått fra Frankrike om at han har vært utagerende der. Han trenger muligens hjelp av psykiater og alt dette har de veldig godt tilrettelagt på Ila. Derfor valgte vi det, sier Hatlo.

Natt til onsdag kom Lindén til Norge etter å ha sittet fengslet i Frankrike i påvente av utlevering.

Lindén ble pågrepet av fransk spesialpoliti da han ankom togperrongen i Dijon i oktober i fjor. Han hadde da vært på flukt i ni dager, og var etterlyst av Interpol over hele verden.

Norsk politi mener han reiste fra landet bare timer etter at han skal ha drept 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto som bodde i et kollektiv sammen med kamerater på Majorstuen.

Lindén har erkjent straffskyld for drapet og har i avhør forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer.

Lindén er også siktet for ran, og er mistenkt for å ha drept belgiske Johanna Jostemeling mens han var på flukt.

Onsdag opplyser belgisk politi at de ønsker å komme til Norge for å avhøre Lindén.

– Dommeren på saken planlegger å sende belgisk politi til Norge for å gjøre et avhør. Men han trenger tillatelse fra norske myndigheter først, så det foreligger ingen konkrete reiseplaner for øyeblikket, sier Nele Poelsmans, statsadvokat og talsperson for påtalemyndigheten i Mechelen til VG.

