BARNEHAGE TIL BESVÆR: Samboerne Celine Kommandantvold og Wenche-Helen Jenssen (t.h.) kom i går endelig inn i barnehagen de var forespeilet å få Casper (1) inn i. Foto: Helge Mikalsen

Ny barnehage står ubrukt: - Latterlig

ØKERN (VG) Barnehagen står tom. Men fordi den er privat, får ikke eierne åpne den. - Det er nesten ikke til å tro, sier samboerne Celine Kommandantvold og Wenche-Helen Jenssen.

Paret får ikke plass i barnehagen, slik de var forespeilet - og har i vinter måtte ta ulønnet permisjon for å passe deres sønn, Casper (1).

– Vi har gått rundt her med barnevogna og gledet oss til åpning, men har etterhvert forstått at vår barnehage, selv om den er klar til bruk, ikke vil bli tatt i bruk. Det er latterlig og meningsløst, sier Wenche-Helen Jenssen.

– Vi må i vår ta ut all ferie og bytte på å ta ut samlet fire måneder i ulønnet permisjon, fordi vi ikke får barnehageplass, verken her eller i andre barnehager. Det er ganske frustrerende når vi har en splitter ny barnehage som nærmeste nabo, sier samboer Celine Kommandantvold.

– Offer i politisk kamp

De og deres Casper, fikk komme inn en stakket stund og se, da VG onsdag besøkte Espiras nye barnehage på Økern, nord for Oslo sentrum:

Ute står lekeapparatene ferdige. Inne står en stor og splitter ny barnehage til 100 barn, klar. Der det etter planen skulle vært lekende barn, er det helt tomt.

Det er historien om hvordan en barnehage - som var ønsket og planlagt fra 2013 - ender med stengt dør før den åpner - som følge av en politisk kamp som kommer til prege årets valgkamp:

En heftig kamp om privat eller offentlig drift av offentlige tjenester - som trolig også vil bli synliggjort på Aps landsmøte, som åpner i dag.

– Vi er ikke politisk engasjert, men opplever å bli offer i en politiske kamp. En viktig årsak til at vi kjøpte leilighet her, var at vi ble lovet at det skulle bli bygget barnehageplass og at beboerne ville få fortrinnsrett, sier Jenssen.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage. Barnehagen skal, etter det Oslo Kommune har bestemt, åpne i august. Vi er klare til å åpne den nå, men den politiske prosessen i Oslo gjør at alt henger i luften, sier kommunikasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira Gruppen AS.

Selvaag Bygg er i innspurten av sin storutbygging av leiligheter - 304 leiligheter i «Nybyen». En forutsetning fra kommunen var at utbyggerne måtte bygge barnehage.

Pålagt å bygge barnehage



VG har lest prospektet.

Der står det noe som lokket blant andre Kommandantvold og Jenssen: Det skulle bygges en seks avdelings-barnehage, hvor de som kjøpte ble lokket med at «det tas sikte på at kjøpere «skal ha fortrinnsrett til plass i barnehagen».

Da Selvaag fremmet sine leilighetsplaner, stilte Oslo kommune såkalt rekkefølgekrav: Selvaag måtte også bygge barnehage.

Det skjedde da Høyre regjerte i byrådslederstolen frem til kommunevalget i september 2015. Da overtok Raymond Johansen og de rødgrønne.

I 2016 inviterte Selvaag til anbudskonkurranse, hvor også Oslo kommune ble invitert til å gi anbud - de takket nei. Espira vant anbudskonkurransen og ble i august 2016 møtt med syv krav fra kommunen, blant annet om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, som i kommunale barnehager, skulle være på plass.

– I dialog

Men så smalt det. I oktober 2016 inngikk Raymond Johansen og hans byråd en avtale med Rødt, hvor de ble enige om at det bare var kommunale og ideelle som i fremtiden skulle stå for barnehageutbyggingen.

– Vi fikk i desember 2016 avslag fra kommunen om kommunalt tilskudd. Det er man helt avhengige av, fordi tilskuddet utgjør så mye som 85 prosent etter at maksprisen reduserte foreldrenes andel, sier Hansen i Espira.

– Burde dere ikke hoppet av da?

– Vi hadde inngått bindende kontrakt med Selvaag og måtte gjennomføre den. Vi har tilfredstilt alle krav som kommunen har stilt, og barnehagen er nå under godkjenning av ulike myndigheter. Men i vår har byrådet tatt kontakt, fordi de ønsker å overta.

– Hva gjør dere?

– Vi er nå i dialog, så vi får se. Bydelen har en stor utfordring. Selv om Oslo kommune tilfredsstiller kravet i Barnehageloven om full barnehagedekning er det store problemer i flere bydeler. Det er mange hundre som står på venteliste i de andre barnehagene vi driver i Oslo.

– Jeg har ett råd..

– Jeg har ett råd i gi til Espira, sier Høyres ordfører-kandidat i Oslo, Saida Begum:

– Vent til etter valget i september. Da skal vi, hvis de borgerlige vinner, på få uker stoppe all rekommunalisering og vi skal sørge for at Espira kan få åpne barnehagen her på Økern.

– Den eneste årsaken til at den står tom er at byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd setter prinsipper foran innbyggernes behov, ved å nekte private å drive barnehage. Ap-Raymond nekter å åpne den fordi han bare vil ha offentlige barnehager. Vi mener det er urimelig at kommunen benytter overkapasitet i en del av byen til å nekte denne private barnehagen tilskudd i en annen, sier Begum.

Johansen vil overta

Raymond Johansen sier de vil overta.

– Jeg har stor forståelse for situasjonen til Celine og Wenche-Helen. Dette er ikke en barnehage som skal stå stengt. Oslo kommune ønsker å åpne barnehagen, og vi har den siste tiden hatt dialog med Espira for å finne en løsning. Det er et nytt møte mellom Espira og kommunen på fredag, og jeg har stor tro på at dette løser seg ved at vi kjøper eller leier barnehagen, sier han.

– Da jeg overtok som byrådsleder i 2015 stod mange tusen barn uten barnehageplass fordi Høyre-byrådet aldri bygde nok barnehager. Høyre satt ideologi foran barnehageplasser, og innførte forbud mot å bygge offentlige barnehager. Det var lange barnehagekøer og lav barnehagedekning. Jeg gikk til valg på å bygge 3000 flere barnehageplasser, og det målet kommer vi til å nå i løpet av året, sier Johansen.

LØFTE: Høyres ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, lover at barnehagen straks skal åpne med private eiere, hvis de klarer å vippe de rødgrønne ut av byrådskontorene i september. Foto: Helge Mikalsen

Konserndirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig beklager overfor kjøperne.

– Jeg er ikke kjent med at kjøpere har fått problemer med barnehageplass, men det er sterkt beklagelig hvis noen er rammet av kommunalt rot. Dessverre er det utenfor vår kontroll.

Han sier det er en vanskelig markedsmessig side av saken.

– Vi er pålagt av Oslo kommune å bygge barnehage, som vi har gjort. Hvis det nå bare er en aktuell leier/eier, Oslo kommune, så vil det ikke være markedspris som gjelder.

PS: Det er 37 000 barn i Oslo-barnehagene - like mange som det er innbyggere i Tromsø. Ca. 21000 har plass i en kommunal barnehage - 16000 i en privat. Snittet i landet er rundt 50/50 kommunal vs privat.

