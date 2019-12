INNBRUDD: Tyvene knuste både inngangsdøren og reoler inne i butikken. Foto: Eivind Toska

Innbrudd i gullsmedforretning i Porsgrunn: – Omtrent alt av gull er borte

Eivind Toska fikk en utrivelig start på uken, da noen brøt seg inn i gullsmedforretningen hans natt til mandag. Nå håper han politiet fanger tyvene.

Oppdatert nå nettopp

I 02.30-tiden natt til mandag gikk alarmen hos Toskas Gullsmie i Porsgrunn etter et innbrudd.

les også «Uvurderlige» diamanter stjålet fra tysk museum

Da eier Eivind Toska kom til butikken oppdaget han at både gullringer, gullkjeder og armbånd var borte.

– Politiet var nede her på bare tre-fire minutter, og da var omtrent alt av gull borte. Både vindu og reoler var knust, sier Toska til VG.

SKADER: Tyvene knuste glasshyller i gullsmedforretningen under innbruddet. Foto: Eivind Toska

Vet ikke hvor mye som er borte

Toska forteller at han foreløpig ikke har fått en fullstendig oversikt over hva som har blitt tatt, og at det er for tidlig å anslå hvor stor verdi de stjålne varene har.

Toska har drevet gullsmeden i Porsgrunn i rundt 30 år, og har aldri tidligere opplevd at innbrytere faktisk har kommet seg inn i butikken.

les også Bensinstasjon i Bykle robbet for tobakk og godteri: – Tyvene strøk på skurkeeksamen

– Jeg har opplevd knuste vinduer tidligere. Men nå stiller jeg ikke lenger ut gull, sier han.

– Nå håper jeg at politiet klarer å fange de som har gjort det, ved hjelp av overvåkningskameraene i området.

Ingen pågrepet

En person skal ha blitt observert løpende fra stedet.

– Vi har brukt tid på å følge opp et tips om dette, men vi kan ikke bekrefte at vedkommende har noe med saken å gjøre, sier oppdragsleder Jan Tore Gregersen til VG.

les også Aftonbladet: Millionkupp på Arlanda flyplass

Politiet sendte også en hundepatrulje til stedet for å se om det er spor å følge, men uten resultat.

Politiet opplyser til NTB i 09-tiden mandag morgen at de foreløpig ikke har pågrepet noen etter innbruddet.

Publisert: 16.12.19 kl. 10:37 Oppdatert: 16.12.19 kl. 15:22

Mer om