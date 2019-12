JULEKAOS: Hundrevis av julegaver er rotet vekk i forbindelse med julerushen hos flyselskapet SAS. Foto: Nils Bjåland

Julegaver rotet vekk i julerushet hos SAS

Bagasje som inneholdt et hundretalls julegaver har ikke kommet med reisendes fly under julerushen hos SAS, skriver Aftonbladet. Flyselskapet beklager.

– Det er kjempekjipt. Alle søskenbarnas gaver er jo borte, sier Malin Skough (29), en av de rammede, til Aftonbladet.

Hun skal feire jul i Norge og tok i morges flyet fra Göteborg til Stockholm før hun byttet der for å fly videre til Bergen.

Etter at SAS-flyet landet og passasjerene ventet på bagasjen sin, fikk flere en tung beskjed.

– Vi sto og ventet ved bagasjebåndet, men bagasjen kom aldri. Det var meg og 10–15 personer til, sier Skough.

Samtlige av de som ble rammet i Bergen ble tatt med bak en vegg der personal på flyplassen holdt fram bagasje. Det var et hundretalls vesker, men Skoughs var ikke å se.

Hun ble henvist til kundeservice, men det var det ifølge henne veldig lang kø. Da hun endelig fikk hjelp fikk hun beskjed om å melde bagasjen savnet, slik at de kunne sende henne SMS når bagasjen var funnet.

Så langt har hun ikke fått noen beskjed.

Ifølge Aftonbladet var ikke Skough alene om å miste julegaver etter reiser med SAS. Avisen skriver at de har vært i kontakt med flere andre SAS-reisende som har blitt rammet av samme sak.

SAS bekrefter overfor avisen at flere flyvninger har vært rammet de siste dagene. De beklager det som har skjedd.

– I går var den mest reiseintensive dagen på året, både på Gardermoen og på Arlanda. Vi håndterte utrolige mengder bagasje. Da må man ta en beslutning. Skal man la flyet gå sent og forstyrre hele trafikkprogrammet, eller bestemmer man seg for å få passasjerene avgårde og ettersende bagasjen, sier Anna Sandell hos SAS Communications.

Hun forteller at SAS i tillegg ble rammet av systemfeil i går.

– Systemet vi bruker i bagasjehåndteringen hadde system feil i Australia. Det gjorde at vi måtte bruke et annet system, noe som skapte problemer i Norge og Sverige, sier Sandell.

VG har vært i kontakt med SAS, som sier de ikke har noe å legge til utover kommentarene til Aftonbladet. De kan ikke bekrefte avisens anslag for hvor mange gaver som er rotet vekk.

– Dette er veldig beklagelig og vi jobber hardt for å sørge for at alle får bagasjen sin tilbake før jul, sier Sandell.

Når det gjelder flyvningen til Bergen sier hun at bagasjen ventes å komme frem i løpet av søndagen.

Publisert: 21.12.19 kl. 23:16

