Kongen i nyttårstalen: – Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen

Kong Harald snakket om bortgangen til sin tidligere svigersønn i årets nyttårstale.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen, sa kongen om støtten som har kommet etter at Ari Behn gikk bort 1. juledag, 47 år gammel.

Behn giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. De fikk tre døtre sammen, før de skiltes i 2016.

Like etter at dødsfallet ble kjent, meddelte kongen på Kongehusets nettsider at han og dronning Sonja mottok dødsbudskapet med stor sorg.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham, sto det blant annet i meldingen.

Dødsfallet til Behn preget også nyttårstalen til kongen.

– Flere av oss går inn i det nye året med sorg i hjertet. Men håpet tilhører alle, sier han i talen.

– Trøst i de gode minnene

Kong Harald fortsatte med å beskrive hvilken betydning den enorme støtten har hatt.

– Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn.

Deretter snakket han om hvordan selvmord for noen oppleves som eneste utvei – og hvordan det oppleves for de etterlatte.

– De som står igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i, sier kongen.

Samtidig oppfordrer han om å ta vare på hverandre.

– Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene og bære hverandre om det trengs.

Behns familie: – Enormt takknemlige for støtten

Adresserte klimakrisen

Kongen brukte også nyttårstalen til å snakke om engasjementet til den voksende ungdomsgenerasjonen i å påvirke fremtiden.

Blant annet trekker han frem utfordringene med den pågående klimakrisen.

– Jakt på kortsiktig gevinst kan stå i veien for gode valg som tjener til det beste for enkeltmennesker, samfunn og planeten. Og forskningen viser oss med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens rike ressurser hardere enn den tåler.

Vi trenger ro til gode samtaler, men samtidig å bli utfordret av ungdommens utålmodighet, mener kongen.

– Vi trenger alt dette for ikke å miste oss selv og hverandre. For ikke å miste alt det gode vi har skapt sammen, sa han videre.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 31.12.19 kl. 19:32 Oppdatert: 31.12.19 kl. 20:07

