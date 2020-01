Sjekk flomvarselet der du bor

Ekstremværet «Didrik» kan gi ekstremt høy vannstand i Sør-Norge. I dette interaktive kartet kan du se hvordan stormfloen vil slå ut akkurat der du bor.

Flere steder i landet kan vannstanden stige med over en meter.

NVE råder innbyggere til å passe på at biler ikke står parkert nær sjøen, og til å sørge for at båter er fortøyd med langt nok tau slik at de ikke synker når havet stiger.

Mange bygninger ligger også i flom-sonen. Om du boligen din ligger nær sjøen og du bor i en flomutsatt sone, kan det ifølge NVE være lurt å vurdere å rydde kjelleren før vannet for alvor begynner å stige i natt.

BRYGGEN: Slik såg det ut under ekstremflo i Bergen i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes

I VGs interaktive kart øverst i artikkelen kan du klikke deg inn og sjekke hvordan en 20-års stormflo slår ut, og hva det er som ligger innenfor flomsonen i nærheten av deg.

Søk på stedsnavn for å få opp hvordan det kan bli der du bor.

Det er ventet ekstremt høy vannstand i Sunnhordland, Rogaland, Agder og Hardanger onsdag. Der har Meteorologisk institutt sendt ut rødt farevarsel.

I Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud er det ventet svært høy vannstand. Der har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel. Det er også sendt ut gult farevarsel for Trondheim.

«DIDRIK»: Vannet begynner å stige flere steder i natt, og vil holde seg høyt til onsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

