RAMMES: Alle steder med mindre enn fem innbyggere tas ut av fylkeskommunens ruteplan for hurtigbåt. Her ved brygga på øya Loppa, som er en av stedene som rammes av kuttforslaget. Foto: Astrid Høydalen

Strid om hurtigbåtanløp i Finnmark – innbyggere fortviler

Lengst i nord er mange i harnisk: Fylkesrådet i Finnmark vil legge ned hurtigbåtanløp til steder med mindre enn fem innbyggere. – En dødsdom, sier ordfører.

Nå nettopp

– De vil at hurtigbåtene skal fosse forbi disse stedene, i stedet for å gå inn på signal. De som bor her, er så fortvilet. De har ikke noe alternativ, sier båtaktivist og Ap-politiker Sylvi Jane Husebye i Hammerfest.

Alle steder med mindre enn fem innbyggere tas ut av fylkeskommunens ruteplan for hurtigbåt. Den årlige besparelsen på syv millioner kroner skal neste uke opp i fylkestinget. De som er mot, vil heller legge ned hurtigbåten mellom Alta og Hammerfest.

– Denne hurtigbåten tar ressurser fra øyer og veiløse samfunn fra de som faktisk trenger det, sier Husebye.

FRUSTRERT: Båtaktivist og Ap-politiker Sylvi Jane Husebye er frustrert over at fylkesrådet i Finnmark vil legge ned hurtigbåtanløp til steder med mindre enn fem innbyggere. Foto: Privat

16 anløpssteder, med lav eller ingen fast bosetting i kommunene Hammerfest, Alta, Loppa, Gamvik og Måsøy, rammes av kuttforslaget.

Skal samferdselskroner spares, mener utkantforkjemperne man heller må se på hurtigbåten som har to daglige avganger mellom Alta og Hammerfest.

– Det er fem bussavganger daglig på E6 mellom de to byene. Må veiløse bosettinger dø, bare fordi folk ikke kan ta bussen? spør Husebye.

– Helt uvirkelig

Husebye mener at fiske, landbruk og reiselivssatsing rammes. Sommerstid reiser mange ut til hytter og fraflyttede hus som tidligere har vært i familien.

– Turister kommer ikke til Finnmark for urbane Hammerfest. De vil ut i naturen, ut på øyene. Da må vi ha hurtigbåter som bringer dem dit.

Tone Lind Jørgensen har drevet gjestehus ute på øya Loppa i Loppa kommune i rundt 12 år.

Om sommeren kommer både familier og turister for å tilbringe en helg på den vakre øya. Nå står stedet i fare for å måtte stenge.

SÅRBART: Tone Lind Jørgensen driver gjestehus ute på øya Loppa, og er helt avhengig av hurtigbåten fylkesrådet nå vil legge ned. Foto: Privat

– Om dette vedtas vil det si at man ikke kommer seg ut dit. Det er veldig synd om man ikke får brukt et sted som dette, sier Lind Jørgensen til VG.

Hun kan ikke se for seg at man kan drifte noe som helst under de forholdene som eventuelt venter.

– Det er helt uvirkelig. Jeg har nettopp pusset opp, men jeg regner med at det er over for min del nå. Vi må bare pakke sammen.

– Fylkeskommunalt ansvar

Hurtigbåten mellom Alta og Hammerfest hadde 23.000 passasjerer i 2019, ifølge den fylkeskommunale kollektivtransportforvalteren Snelandia.

Hurtigbåten til Sørøya, der fem av de nedleggingstruede småstedene ligger, hadde samme året 21.000 passasjerer.

Fylkesrådet foreslår å ta de 16 stedene ut av fylkeskommunens ruteplan, for så å la det være opp til kommunene å finansiere en videreføring av anløpene.

les også Troms og Finnmark: – Ikke sikkert vi får råd til elferger

Det mener ordfører i Loppa kommune Stein Thomassen er å skyve et fylkeskommunalt ansvar over på kommunene.

– Det er ikke noe kommunene vil sette av penger i budsjettet til, sier Thomassen.

Han sier stedene er helt avhengige av båtene, og at det er viktig for å opprettholde driften i næringslivet.

– Hvis dette gjennomføres, er det en dødsdom for de plassene, sier Thomassen.

Ordføreren reagerer også sterkt på prosessen som har vært i forkant, og mener de berørte partene ikke har blitt tatt hensyn til eller tatt med på råd.

– En prioritering

På kritikken fra Thomassen svarer fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) at det er sånn det er når man jobber i et parlamentarisk system.

– Vi har en hel fagadministrasjon som legger til rette for oss og som gjør at vi skal kunne ta avgjørelser. Innstillingene har ligget ute i flere uker, og vi skal i tillegg ha en dialog med de berørte kommunene.

Hansen sier de ikke har noen lovpålagte oppgaver overfor kommunene.

– Det vil i så fall være en prioritering, og det er akkurat det vi holder på med nå.

PRIORITERINGER: Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) sier de må vurdere hvilke tjenester man skal ha til så få mennesker. Foto: Lars Åke Andersen

– Det er ikke sånn at vi ikke har omsorg for de som er igjen, men vi må diskutere hvilke tjenester man skal ha til så få mennesker. Det er under 30 innbyggere til sammen det er snakk om. Vi skulle gjerne opprettholdt tilbudet, men vi har ikke de pengene, sier Hansen.

Hun mener det ikke er registrert noe næringsaktiviteter disse stedene, eventuelt kun noe reiselivsaktiviteter, men at dette skal være svært begrenset, ifølge Hansen.

– Hvorfor er det ikke et alternativ å legge ned hurtigbåten mellom Alta og Hammerfest?

– Det er kontraktsforhold som avgjør dette. Hvis vi tar bort den, er det en så stor endring at vi må terminere kontrakten, og det er langt dyrere. Da sparer vi ingenting.

Publisert: 13.06.20 kl. 19:54

Mer om Hammerfest Bosetting Finnmark Loppa Måsøy Gamvik Alta

Fra andre aviser