KLIMABØNN: Gro Harlem Brundtland ber nordiske ledere for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen om en omstilling i klimapolitikken. Foto: Helge Mikalsen

Gros klimabønn: Du må bidra

KØBENHAVN (VG) Gro Harlem Brundtland gir en klar melding til dagens politikere: – Dere må lede an for å få til en rettferdig grønn omstilling.

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland deltok på Samak-møtet i København onsdag, hvor klima var hovedtema.

– Vi forsto på 70-tallet av vi ikke kunne bygge ut vassdrag etter vassdrag. Jeg var ung og tøff som miljøvernminister og gikk inn for verning av Hardangervidda. Vi begynte å ta hensyn til miljøet da, sa Brundtland under konferansen.

Samak er en samling for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen.

– Så kom vi til 90-tallet da vi skapte sjokk da vi la en CO₂-avgift på norsk sokkel. I dag er dere nødt til å gjøre det samme, dere som nå sitter i ledelse, dere har ikke noe valg. Dere sitter med Parisavtalen. Dere må føre an med rettferdig grønn omstilling ut fra sosialdemokratiske bærekraftige verdier, fortsatte hun.

Hun sa at det har foregått et stort generasjonsskifte og at du må bidra.

– De unge etterlyser lederskap og er klar over at hvert individ er en del av løsningen. Samfunnsutviklingen har gitt muligheter for de fleste – det er større rom for individets frihet: Frihet til å ta egne valg er en del av dette fellesskapet, som gjør at helheten ikke blir undergravet: Hvordan vil jeg bidra? Folk har ulik bakgrunn, men har mulighet til å bidra, sa hun og la til:

– Vi må overbevise et flertall i befolkningen om at det faktisk nytter, sa hun i en dialog blant annet med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Ble hyllet

Konferansen hyllet den tidligere norske statsministeren, for hennes innsats for klimaet:

Hun ledet fra 1983 FNs Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, omtalt som Brundtlandkommisjonen. Kommisjonen skulle se både på miljøproblemene og fattigdomsproblemene.

Brundtland er teknologioptimist.

– Jeg har blitt 80 og overlater til de som er yngre enn meg å lede an. Men gå 20–25 år tilbake. Det har skjedd enorme endringer. Det var først rundt 2000 at internett var noe vi visste hva var. Hele mobilutviklingen og digitaliseringen har endret samfunnene våre, sa hun og fortsatte:

– Jeg forestiller meg dramatiske nye slike utviklingstrekk som vi har sett de siste 20 år. Utviklingen kommer ikke til å stoppe opp. Det kommer ny teknologi som vil endtre samfunnene. Vi må sørge for at de blir brukt til alles beste og at det ikke bare er kapitalen som bestemmer, men politikerne og fagbevegelsen.

