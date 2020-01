Brannen har spredt seg til et nabohus. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Full fyr i rekkehus i Ålgård

To rekkehus står i brann i Ålgård i Rogaland, og et titalls personer er evakuert. Like før klokken 18 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen.

Det er full fyr og åpne flammer i boligen, i tillegg til sterk røykutvikling. Brannen har i tillegg spredt seg til et nabohus.

– Brannvesenet er på stedet og jobber med slukking. Det har spredt seg til et hus ved siden av, sier operasjonsleder Jøran Solheim til VG

Tak blir revet, og høydemateriell er rekvirert for å slukke bedre. Politiet har også evakuert hele rekken med eneboliger.

Totalt tre personer som befant seg inne i boligen er sendt til kontroll på legevakt for kontroll, på grunn av røykeksponering.

– Dette er ikke alvorlig, sier operasjonslederen.

En person som befant seg i huset ved siden av er ute og har fått legetilsyn.

Politiet har sperret veien opp til brannstedet, og jobber med å få full oversikt over beboere.

