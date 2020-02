Stor vannlekkasje skaper veikaos i Oslo

Deler av Ring 2 har blitt stengt på grunn av de store vannmassene som fosser ut i gatene ved Voldsløkka.

Oppdatert nå nettopp

Det er også store forsinkelser i kollektivtrafikken.

Vannlekkasjen kommer fra rundkjøringen ved Stavangergata og Uelands gate på Sagene i Oslo. Brannvesen, arbeidere og politi vasser rundt i vannet og forsøker å få stoppet lekkasjen.







Ring 2 er foreløpig stengt mellom Sognsveien og Vogts gate.

– Det er en hovedvannledning som er ødelagt, og det jobbes med å få stengt av vannet, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til VG.

– Dette er stort, understreker Pedersen.

Politiet jobber fortsatt med å få stengt av vannet.

Kollektivtrafikken er rammet og det er store forsinkelser på busslinjene 34, 28, 54, 37, 25, 20 og 21, melder Ruter.

- En politimann på stedet sa til meg at det er flere kraner som må stenges for at de skal få kontroll på disse vannmengdene. De reiser ut for å sperre flere steder. Så dette har åpenbart rammet et større område, sier VGTVs reporter Endre Alsaker-Nøstedahl på stedet.

Saken oppdateres

STORE VANNMASSER: Deler av ring 2 er stengt på grunn av vannet. Foto: Frode Hansen

Publisert: 03.02.20 kl. 16:35 Oppdatert: 03.02.20 kl. 17:03

Flere artikler

Fra andre aviser