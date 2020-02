Oslo rammet av stor vannlekkasje – kaos i trafikken

Deler av Ring 2 har blitt stengt på grunn av de store vannmassene som fosset ut i gatene ved Voldsløkka. Kjellere er fulle av vann.

Hovedvannledningen som gikk lekk i ettermiddag har skapt kaos i deler av Oslo sentrum. Selv om lekkasjen ble stengt like etter klokken 17, er det fortsatt store problemer i trafikken og kollektivtrafikken.

Vannet strømmet helt ned til Kiellands plass og har fylt opp kjelleren på kjøpesenteret der.

– Det er fullt av vann til over anklene i kjelleren, sier Karoline (24) som jobber på Baker Rigal i overetasjen.

– Det var synd for meg, for jeg hadde PC-en stående i kjelleren og nå er jeg spent på om masteroppgaven, som jeg hadde begynt på, er ok, påpeker hun.

Karoline (24).







Karoline (24).

Ring 2 fortsatt stengt

Kollektivtrafikken er rammet og det er store forsinkelser på busslinjene 34, 28, 54, 37, 25, 20 og 21, melder Ruter.

– Etter hvert må brannvesenet begynne å ta seg av kjellerne som er rammet av vannet, sier politiets innsatsleder Tore Barstad til VG klokken 17.16.

















VANNLEKKASJER: Kiellands Hus har fått store vannskader etter at vannet flommet inn i bygget.

– Trafikken er betydelig påvirket. Vi stengte nesten alle øst/vest-muligheter for ferdsel. Vi har begynt å åpne så smått nå. Så nå står vi igjen med ring 2 som fortsatt er stengt øst/vest, sier innsatslederen klokken 17.16.

Vannlekkasjen kom fra rundkjøringen ved Stavangergata og Uelands gate på Sagene i Oslo. Brannvesen, arbeidere og politi måtte vasse rundt i vannet for å få stoppet den.

– Jobben vår nå står i å pumpe det vannet som har samlet seg bort, sier brannvesenets innsatsleder Sjølie til VG.









Ring 2 mellom Sognsveien og Vogts gate er stengt etter en vannlekkasje mandag ettermiddag.

I Kiellands hus jobbes det nå på spreng for å håndtere vannmassene. VGs reporter gikk ned i garasjekjelleren hvor kloakken - og dritt (bokstavelig talt) fløt over gulvet.

- Det er store vannmengder, spesielt i garasjekjelleren, hvor det har kommet en halvmeter vann, sier Ingvild Kildal i Ragde Eiendom, som eier bygget.

– Det kommer til å ta hele kvelden å tømme dette bygget for vann, sier driftsansvarlig Erik Messel.

