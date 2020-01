SAMMEN IGJEN: Statsminister Erna Solberg griper etter noe å drikke ved siden av Knut Arild Hareide hos NRK på Marienlyst fredag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hareide om sitt vanskelige valg: – Raust av Erna å peke på meg

Knut Arild Hareide synes Erna Solberg utviser stor raushet ved å ta ham med i en regjering etter striden mellom dem høsten 2018. Selv opplevde han et stort indre dilemma ved å bli statsråd igjen.

17 år etter at de satt i samme regjering som henholdsvis kommunalminister og miljøvernminister, møttes de igjen hos Kongen i statsråd på slottet fredag formiddag.

Denne gang med Knut Arild Hareide som nyutnevnt samferdselsminister – og Erna som lengesittende statsminister.

Bak seg har de lagt høsten 2018 og striden om KrFs røde eller blå veivalg, der Erna Solberg ble klandret av Hareides røde side for å blande seg inn i KrFs indre liv.

Mens Hareides side av partiet ville søke mot Arbeiderpartiet som del av et regjeringsalternativ, trakk Ropstad i retning den sittende regjeringen med Frp, Venstre og spesielt Høyre – med Erna Solberg som aktiv pådriver.

– Hvordan kan du nå delta i en regjering som du egentlig er motstander av, Knut Arild Hareide?

– Jeg har lyst til å si at denne regjeringen som jeg går inn i nå, var den jeg pekte på før valget i 2017. Så forstår jeg at ut fra prosessen i KrF høsten 2018, så stilles det noen spørsmål. Da trodde ikke jeg det var en reell mulighet å få til dette. Men jeg har hatt en god dialog med Kjell Ingolf (Ropstad). Og selv med en uenighet med Erna Solberg, så har vi klart å ivareta vårt tillitsforhold. Det er jeg glad for. Men jeg synes det er raust av dem å peke på meg. Så håper jeg at jeg skal bli en ressurs, svarer Knut Arild Hareide.

VELKOMMEN OG FARVEL: Knut Arild Hareide tar plass på samferdselsministerens kontor i Akersgata – mens Jon Georg Dale vinker farvel på vei ut. Foto: Tore Kristiansen, VG

På Stortinget sitter Ap-leder Jonas Gahr Støre og undrer seg om Hareides inntreden i Solberg-regjeringen.

– Han brukte et år på å trekke opp en annen visjon for Norge enn denne regjeringen. Et Norge med mindre forskjeller, rausere politikk, og et kursvalg som tok ham til Arbeiderpartiet. Han skrev bok om det, han rådet partiet sitt til å gå i en helt annen retning, og han stemte mot Granavolden-erklæringen, sier Støre til NTB.

– For en uke siden hadde jeg ikke tenkt på å gå inn i regjeringen. Det har vært et reelt dilemma for meg om jeg skulle ta denne utfordringen. Jeg forstår at noen stiller spørsmål ved min inntreden. Men jeg håper jeg skal være en minister som kan levere til hele den norske befolkningen. Vi vil måtte vise politiske resultater, sier Hareide, som vil sette klimaet foran det meste i sin nye jobb.

På et stort bilde bak forgjengerens kontorplass er det avbildet en diger veivals som ruller over nylagt asfalt.

SYKLISTEN: Knut Arild Hareide er ofte å se i sykkeltøy og ryggsekk på vei til eller fra jobb. Nå er han på jakt etter elbil. Foto: Erlend Daae, VG

– Du er en ivrig syklist og jogger. Men har du bil?

– Jeg har bensinbil og jeg har sykkel.

– Du vil fortsette å ha bensinbil?

– Vi har kjøpt oss et nytt hus med en vei som krever firehjulstrekk. Derfor er vi nå på jakt etter en elbil med firehjulstrekk. Så når jeg setter klima på agendaen som samferdselsminister, så setter jeg også klima på agendaen hjemme. Men til jobb så har jeg vært veldig klimavennlig det siste året, og har enten løpt eller syklet mens jeg har hørt på VGs podkast.

– Hvor viktig var det for deg å få med deg Dag-Inge Ulstein fra rød side i KrF i regjeringen?

– Den typen vurderinger opplever jeg at jeg har vært enig med Kjell Ingolf (Ropstad) om hele veien. Vi har hatt gode samtaler om det, men vært enige om dette. Etter at jeg var i Indonesia med utenrikskomiteen, møttes Ropstad og jeg torsdag til en endelig samtale. Jeg opplevde ikke noen utfordringer om dette spørsmålet.

– Du er ganske fersk trebarnsfar. Har det vært tøffe forhandlinger på hjemmebane før du sa ja til en krevende statsrådsjobb igjen?

– Ja, det har det vært. Jeg har barn på null, fire og seks år. Så det har vært en reell utfordring hvordan vi skal klare dette. Jeg har en kone som har vært mer fornøyd med meg det siste året – enn hun var med meg som partileder, sier Hareide.

Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han har «sett litt bort fra rød og blå side» i KrF når han vektla at både Hareide og «røde» Dag-Inge Ulstein skulle med i regjeringen videre.

– Dag-Inge Ulstein har gjort en veldig god jobb i et viktig departement for KrF, og han har en stor fremtid i partiet. Når jeg skulle bestemme hvem som skulle inn, var Knut Arild Hareide det beste valget.

– Både Høyre-folk og Frp-politikere stusser over at du tar Hareide inn i regjeringen med striden i 2018 som bakteppe?

– Nå må han få tid til å vise seg tilliten verdig. Det er jeg overbevist om at han vil, både som samferdselsminister og som pådriver for regjeringens politikk. Jeg tenkte tidlig på ham som samferdselsminister fordi han er en dyktig politiker som kan ivareta både klima- og distriktsperspektivet som samferdselsminister, svarer Ropstad.

Statsminister Erna Solberg er åpen om at KrF-striden høsten 2018 var krevende også i Høyre.

– Den prosessen som KrF var inne i den høsten, gjorde vondt også hos mange i Høyre etter et bredt samarbeid mellom de to partiene i mange år. Så har Knut Arild alltid sagt at hvis han skulle velge mellom Jonas Gahr Støre og meg som statsminister, så hadde han valgt meg. Jeg kjenner ham som en person jeg kan samarbeide godt med. Jeg er faktisk den eneste i denne regjeringen som har sittet sammen med Knut Arild i regjering tidligere, sier Erna Solberg, som peker på at deres felles mål er å skape gode resultater for landet sammen.

Publisert: 24.01.20 kl. 16:48

