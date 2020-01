Frp-topp vil ha innvandreropprør: – Nå skal silkehanskene av

NORSK: Frank Sve spør om hvorfor vi har et land som heter Norge. Foto: Krister Sørbø

Han leder grasrotopprøret i Frp. Dagen derpå prater Frank Sve rett fra levra. Han fremmer en rekke krav som skal frontes og gir statsminister Erna Solberg skylden for regjeringskollapsen.

– Bompengestriden i sommer utløste et grasrotsinne i Frp som vi sjeldent har sett maken til. Men de reaksjonene vi har fått fra folk når det gjelder IS-kvinnen som regjeringen tok til Norge, har utløst et opprør jeg aldri har opplevd før, sier grasrothærfører Frank Sve i Frp.

Lederen i Møre og Romsdal Frp sier reaksjonene kommer fra alle lag i folket.

– Og alle partier. Det er sjeldent det kommer politikere fra andre partier bort til meg og sier at de er helt enig med oss: Den IS-kvinnen burde aldri fått lov å komme til Norge.

– Erna skal ikke premieres etter dette

Han gjør det tindrende klart at det er en person som får ansvaret.

– Det er statsminister Erna Solberg som har ansvaret for at den borgerlige flertallsregjeringen ramlet sammen. Det var hun som ved å tekkes Venstre og KrF i denne saken, skapte et opprør i vårt parti, som ikke var mulig å stagge. Solberg sørget for at vi ikke hadde noe annet valg enn å forlate regjeringen, sier Sve, dagen derpå.

Han sier at det vil henge i lenge.

– Vi skal samarbeide, men når Solberg hadde så stor omsorg for en IS-terrorist og Venstre og KrF, da utløses ikke det at vi skal ha stor omsorg for Solberg og hennes Høyre i tiden fremover. Erna skal ikke premieres etter dette.

– Trumps USA henter hjem amerikanske IS-krigere for å straffe dem?

– Det kan USA gjøre, som har strafferammer som gjør at de får skikkelig straff, men det er vanskeligere for mindre land. Jeg synes det ikke er greit at vi henter hjem terrorister når vi vet at de kan gå rundt omkring i Norge om noen år.

– Hun fremstår ikke som noen tøff terrorist, kvinnen som regjeringen tillot skulle få komme til Norge med sine barn?

– Nei, men det vet vi egentlig ikke noe om. Det hersker det stor usikkerhet om og den usikkerheten vil vi ikke ha.

– På med boksehanskene

Han sier det blir kamp.

– Nå skal silkehanskene av og boksehanskene på. Vi har blitt for lik Høyre etter over syv år i samarbeid. Nå skal vi kjempe for våre saker, sier han og lister opp:

– Ulven er fjernet i partiprogrammet. Den skal ikke inn igjen og vi vil støtte befolkningen i ulvesonen og Senterpartiets krav.

– Pelsdyrnæringen skal få erstatning.

– Bompengeprosjekter skal stanses. Jeg kjørte nylig gjennom Sverige og møtte knapt en eneste bom. De har ikke oljeinntektene, men bygger veiene uten bompenger. Det bør vi også klare.

– Det er mye klimafornuft i at utslipper skal betale?

– Vi betaler så mye i skatter og avgifter her i landet, at det bør dekke bygging av veier. Vi har kommet over i et system vi må ut av.

– Vi må innføre en strammere flyktning- og innvandringspolitikk, med strengere regler for familiegjenforening.

– Hvorfor har vi et land som heter Norge?

Han tar en pust i bakken – før han går løs på det han mener er utvanning av norsk kultur.

– Vi fjerner båndene til statskirken og det er ikke lov å synge kristne julesanger lenger i julen mange steder. Alle andre tradisjoner skal være likestilte. Da vil jeg gjerne spørre:

– Hvorfor har vi et land som heter Norge, hvis vi ikke skal hegne om vår egen kultur og identitet? Folk fra IS skal aldri få komme tilbake til Norge. Jeg mener at man i Norge ikke bør gå med hijab og nikab, som tildekker store deler av kroppen og ansiktet – i hvert fall ikke barn.

Han er også opptatt av et opprør som har bredt seg i deler av Norge i år: Det siste han nevner er vindmøller på land.

– Det sier vi nei til, hvis innbyggerne ikke vil ha dem. Vi skal tilbake til å lytte til innbyggerne og ta dem med i utformingen av vår politikk. Vi skal være vanlige folks parti – og det skal de få merke i tiden fremover.

Han sitter i valgkomiteen i partiet, som skal velge nye folk inn i ledelsen på landsmøtet til våren.

– Derfor kan jeg ikke uttale meg om det.

– Men du signaliserte mandag at det kan være behov for fornying, også i toppledelsen: Det ble tolket som en støtte til Carl I. Hagen som antydet av Siv Jensens lederposisjon kan komme i spill?

– Det er ingen lederdebatt nå, men jeg kan ikke som medlem av valgkomiteen unnslå at organisasjonen på vanlig måte må jobbe både med politikk og valg. Vi kan ikke avsette organisasjonen vår.

Nestleder Bent Høie svarer på vegne av Erna Solberg:

– Ingen i Høyre ville ha IS-kvinnen tilbake til Norge. Men etter å ha undersøkt en rekke muligheter for å kun hente barnet – og konkludert med at det ikke var mulig, ble vårt dilemma følgende: Hente hjem sykt barn med mor – eller risikere at en norsk, syk gutt kunne dø på vår vakt, sier Høie.

– Satt oppimot hverandre valgte vi å jobbe for å få gutten hjem, trygge på at mor ville bli pågrepet og straffeforfulgt når hun kom til Norge, sier Høie.

Publisert: 21.01.20 kl. 20:51

