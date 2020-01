ALVORLIG SKADET: Her sitter offeret i en rullestol utenfor Ullevål sykehus noen dager etter drapsforsøket natt til 18. Mai 2012. 36-åringen har samtykket til at VG kan bruke bildet. Foto: PRIVAT

Gjengleder tiltalt for drapsforsøk: – Offeret har aldri hatt hevntanker

Politiet mener mannen (36) var en lederskikkelse i Furuset Bad Boys da han ble utsatt for drapsforsøk i 2012. Men han skal aldri ha hatt tanker om hevn, hevder forsvarer.

Nå nettopp

Natt til 18. mai 2012 oppsøkte en rekke personer leiligheten til den 36 år gamle gjenglederen i Oslo. Etter en høylytt konfrontasjon, som endte med at flere skudd ble avfyrt, lå 36-åringen igjen på bakken med livstruende skader.

Gjerningspersonene flyktet fra stedet, men nå, nesten åtte år senere, står to personer tiltalt i Oslo tingrett for drapsforsøk. Ingen av dem erkjenner straffskyld etter tiltalen.







– Det var slump og ikke presisjon som gjorde at han overlevde eller at han i dag ikke har invalidiserende skader, sier skuddofferets bistandsadvokat, Hilde Marie Ims, til VG.

Bakgrunn: Drapsforsøket politiet la bort

På Ullevål universitetssykehus fastslo legene at 36-åringen var alvorlig skadet. Skuddene kunne ha drept ham. Hovedpulsåren var nær ved å bli truffet, men de reddet ham.

– Til tross for at han ble aktivt forsøkt kontaktet av den ene tiltalte i forkant, blant annet på sin arbeidsplass når han ikke var til stede, var det en helt utenkelig tanke å skulle bli oppsøkt og skutt på utenfor bopel den aktuelle natten, sier Ims.

MØTESTED: 29. desember 2012 satt Young Bloods-lederen (29) seg ned rundt et bord på Peppes Pizza ved Solli plass i Oslo. Der satt også mannen (36) som politiet mener gjenglederen ønsket å drepe. Foto: HALLGEIR VÅGENES

«Fredsmøtet»

Drøyt syv måneder etter drapsforsøket ble det avholdt et møte på Peppes Pizza ved Solli plass i Oslo. Møtet omtales som et «fredsmøte» og «oppvaskmøte» i de kriminelle miljøene - og ble avholdt for å dempe konflikten mellom Furuset Bad Boys og Young Bloods fra Holmlia.

Den fornærmede 36-åringen var da tydelig på at han mente den rivaliserende gjengen fra Holmlia sto bak drapsforsøket mot ham.

– Han vet ikke hvem som skjøt på ham grunnet maskering, men han er ikke i tvil om at den ene tiltalte har noe med drapsforsøket å gjøre, sier bistandsadvokaten.

Hun ønsker ikke å kommentere dialogen fra møtet.

– Han har aldri hatt hevntanker og hele tiden ment at det er politiets oppgave å etterforske seg frem til hvem som står bak. Det var imidlertid et drapsforsøk som gikk feil. Min klient hadde derfor et behov for å forstå hvorfor, forsøke å få satt ting i sammenheng og for egen del satt et endelig punktum, sier Ims.

FAKTA: DE TILTALTE Norsk-albaner (29): Politiet mener 29-åringen har vært leder av den kriminelle gjengen Young Bloods-leder i flere år. Tall fra politiets straffesaksregister viser at 28-åringen har vært registrert som mistenkt eller siktet i 20 saker. Han har aldri blitt domfelt for alvorlig kriminalitet. 29-åringen er også tiltalt for kidnapping av en familiefar på Holmlia i 2015 sammen med to andre medlemmer av Young Bloods. Denne saken behandles samtidig med drapsforsøket.

Norsk-albaner (32): Politiet mener 32-åringen er en sentral skikkelse i gjengen på Holmlia. Han er registrert med minst 101 forhold hos politiet.

Nekter for drapsforsøk

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer Young Bloods-lederen. Han sier til VG at 29-åringen har erkjent straffskyld for legemsbeskadigelse, men ikke for drapsforsøk, som tiltalen lyder.

Den utpekte Young Bloods-lederen står også tiltalt for kidnapping av en familiefar på Holmlia i 2015, sammen med to andre medlemmer fra den kriminelle gjengen.

Advokat Øystein Storrvik forsvarer 32-åringen som også er tiltalt for drapsforsøket. Hans klient nekter enhver befatning med saken.

Tirsdag starter straffesaken om drapsforsøket og kidnappingen i Oslo tingrett.

Publisert: 20.01.20 kl. 21:20

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser