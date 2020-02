STYRTE: Afzzal Ghauri styrer i dag Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

Dømt som megler – startet eiendomsmeglerfirma

Afzzal Ghauri (38) var eiendomsmegler før han ble dømt for grovt bedrageri. To måneder etter at dommen falt, opprettet han et nytt meglerfirma gjennom en stråmann.

Afzzal Ghauri ble i 2015 dømt til to år og seks måneders fengsel for sin rolle i en av de største lånebedragerisakene noensinne i Norge.

Han var en merittert megler i DNB i perioden forbrytelsene fant sted, men mistet jobben da saken ble rullet opp i 2009.

VG skrev lørdag om hvordan Ghauri bygget Advokatkontoret Rogstad samtidig som han sonet en bedrageridommen.

Men han var også involvert i andre forretninger.

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder. Han mener det er galt å omtale dommen mot ham.

Startet to måneder etter dom

To måneder etter at dommen falt, ble selskapet Nordstrand Eiendomsmegling opprettet. Hovedeier og stifter var Nasir Malik Iqbal (31), broren til en barndomsvenn av Ghauri.

En rekke eposter fra Ghauri og hans samarbeidspartnere, som VG har fått, viser at det i virkeligheten var Ghauri som eide og styrte selskapet.

Iqbal var også hovedeier i Advokatfirmaet Rogstad de første årene, før eierskapet i 2016 ble overført til Ghauris kone, Sidra Bhatti.

Nordstrand Eiendomsmegling er i dag slått konkurs.

«Jeg har ikke drevet noen eiendomsmegler»

Ghauri har ikke besvart VGs spørsmål om denne saken. I et intervju med VG i desember 2019 fortalte han om tiden sin i DNB.

– Jeg ble kåret til en av de mestselgende meglerne, sa Ghauri.

Hvorpå han fikk spørsmålet:

– Du har ikke drevet noen eiendomsmeglervirksomhet senere?

– Nei, jeg har ikke drevet noen eiendomsmegler, men har vært med å bistå med å komme igang med noe, men da måtte jeg inn og sone.

– Han hadde jo en større rolle i det

Nasir Malik Iqbal sier det ikke var snakk om stråmannsvirksomhet, at han eide selskapet, og at Ghauri fungerte som en slags rådgiver:

– Han hadde jo en større rolle i det, i den forstand at han hadde innflytelse. Men i og med at han satt i fengsel, var det jeg som drev det, så sånn sett var det min greie.

– Styrte eller kontrollerte Afzzal noen gang Nordstrand Eiendomsmegling?

– Altså, han var tilstede, i hvert fall, jeg vil ikke si i oppstartsfasen, men etter hvert. Det har kanskje bakgrunn i at han hadde, kjente disse folka, bedre enn det vi kjente, vi hadde advokatbiten ved siden av å håndtere, svarer Iqbal.

Og fortsetter:

– Jeg vet ikke om jeg kan si at han styrte den, for han styrte den ikke sånn sett, for det var vi som styrte den sånn formelt, men han hadde kanskje en større innflytelse.

SMULER IGJEN: Meglerkjeden Ihus’ har i dag mistet de fleste av sine kontorer. Her er kontoret på Grünerløkka i Oslo. Foto: André Haugen/ E24

Avslørt av eposter

Nordstrand Eiendomsmegling ble en del av meglerkjeden Ihus, som i 2015 var i ferd med å gå opp i sømmene i en strøm av konkursbegjæringer og rettstvister.

Inngangsbilletten til Ihus var en bekjent av Ghauri fra tiden i DNB, Petter Kjenes, som var blitt salgsdirektør i Ihus.

Kjenes og ledelsen i Ihus røk uklar og han måtte gå fra jobben sin i januar 2017.

I den sammenheng fant Ihus’ advokat en rekke eposter på Kjenes’ epostkonto.

I én epostutveksling har en godkjennelse av ny daglig leder gått via Ghauri. I en annen diskuteres det statsusrapporter som skal sendes til Ghauri. Ghauri sender også selv ut møteinnkallelser og ber de ansatte om oversikt over økonomien og alle megleroppdrag.

Epost: «Afzzal tar 100% ansvar for lønn og regninger, med 68% aksjer»

«Hvordan skal vi klare oss de neste månedene?», avslutter Ghauri i en epost.

En av de ansatte gir uttrykk for at han er lei av masingen, hvorpå Petter Kjenes svarer:

«Solid, strategisk og flott det som skjer nå, men respekter at dere har en som ønsker å ha oversikt over den likviditetsmessige situasjonen. Afzzal (Ghauri journ.anm.) tar 100% ansvar for lønn og regninger, med 68% aksjer».

68 prosent tilsvarer aksjeposten som formelt sto registrert på Nasir Malik Iqbal.

Vil ikke svare

Petter Kjenes har ikke svart på spørsmål fra VG.

– Jeg anser deg som kriminell og uhederlig, er hans eneste kommentar i en epost.

Petter Kjenes er i dag personalsjef i Advokatfirmaet Rogstad.

JOBBER SAMMEN: Petter Kjenes og Afzzal Ghauri har jobbet sammen i en årrekke. Foto: Advokatfirmaet Rogstad

Bekreftes av andre meldinger

VG har uavhengig av Ihus’ interne granskning fått tak i meldingsutvekslinger som viser hvordan Ghauri tok beslutninger i meglerfirmaet.

Fem tidligere ansatte bekrefter at Ghauri var involvert i selskapet, men de forklarer seg ulikt om hvorvidt Ghauri eide og styrte Nordstrand Eiendomsmegling.

Tilsynssak stoppet av konkurs

Ihus varslet Finanstilsynet om Ghauris rolle i selskapet i februar 2017.

«Ihus er ikke kjent med at Ghauri har eller har hatt eiendomsmeglerbrev eller lignende, men anser ham under enhver omstendighet ikke egnet til å sikre at Nordstrand Eiendomsmegling as drives i samsvar med lover, forskrifter og god meglerskikk», står det i brevet fra Ihus’ advokat.

Og videre:

«Hensyntatt de alvorlige forhold Ghauri er dømt for [...] ser Ihus med stort alvor på saken og har funnet det naturlig å informere Finanstilsynet».

Samme vår aksjonerte tilsynet mot lokalene til meglerfirmaet.

Nordstrand Eiendomsmegling slo seg kort tid etter konkurs, dermed stoppet også tilsynssaken opp.

