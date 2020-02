IKKE TILFREDS: Tallene i VGs nyeste partibarometer gir ikke statsminister Erna Solberg (H) noen grunn til å smile. Foto: Jørgen Braastad, VG

VG-måling: Høyres dårligste på over 10 år

Statsminister Erna Solbergs parti lander på 19,9 prosent i VGs partibarometer for februar. Sist Respons Analyse målte Høyre så lavt, var i oktober 2009.

Nå nettopp

Blant stemmetyvene er den tidligere regjeringspartneren Fremskrittspartiet, som stikker av med 8,5 prosent av dem som stemte Høyre i 2017.

– Blir du litt sur på Siv Jensen for situasjonen hun har satt deg i?

– Neida, og vi har byttet velgere på ulike meningsmålinger og i ulike valg mellom våre partier. Vi skal gi henne kamp om velgerne, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

– 19,9 prosent. Hvordan havnet dere der?

– Vi vil opp på 20-tallet og godt over det, men det er ikke en så verst måling for oss basert på at det har vært mye turbulens i norsk politikk de siste 14 dagene. Folk skal vende seg til en litt annen regjering.

Siv Jensen: – Til inspirasjon for Høyre

Samtidig fortsetter Fremskrittspartiet å øke oppslutningen etter regjeringsexiten, og får 15,3 prosent.

– Det er nok en hyggelig måling, som bekrefter at mange velgere er enige i den begrunnelsen vi hadde til å gå ut av regjeringen. Det er for grått og kjedelig, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Et borgerlig flertall er langt fra sikret, tross jubelmåling for Frp. Sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre får de bare 71 av 169 stortingsrepresentanter på VGs februarmåling. For å få flertall i Stortinget må man ha 85 representanter.

– Det viser igjen at velgerne vil ha klare, tydelige løsninger, ikke ugjenkjennelig politikk. Man kan håpe det er til inspirasjon for Høyre også, sier Jensen.

TYVEN, TYVEN SKAL SIV HETE: For hun stjal 8,5 prosent av Høyres 2017-velgere i VGs partibarometer for februar. Foto: Helge Mikalsen, VG

Det er ikke statsminister Solberg enig i.

– Jeg mener at regjeringen ikke har grå og kjedelig politikk. Så er det viktig å huske at en regjering må gjennomføre, ikke bare finne på nye ting, sier Solberg.

– Vi er opptatte av hverdagsresultater for folk. Det er kanskje grått, men det er det som betyr noe i hverdagen til folk.

En av årsakene til at Frp kan feire knalltall er at de henter hjem velgere som stemte på partiet i stortingsvalget 2017, forteller Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

– De styrker lojaliteten hos velgerne som stemte Frp i 2017. Den er økt til nesten 75 prosent, mot 66 prosent på forrige måling, sier Olaussen.

Dette viser målingen:

Høyre gjør sin dårligste måling hos Respons Analyse siden oktober 2009.

Frp fortsetter oppturen etter regjeringsexiten.

Venstre er nede på 2,7 prosent, som betyr at de ville gått fra åtte til to representanter på Stortinget. De sliter med lojalitet på under 40 prosent, sier Olaussen i Respons Analyse.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti ligger på samme nivå som på forrige måling.

Senterpartiet var oppe på 17,4 prosent i desember, men fortsetter nedturen fra januar nå i februar.

Rødt gjør et lite hopp fra forrige måling, men er ikke tilbake på toppnivået fra VGs desembermåling, da de fikk seks prosent.

Det gjør også Kristelig Folkeparti. Etter Frp gikk ut av regjering, ser det ut som om KrF har fått det bedre meg seg selv, mener Olaussen i Respons Analyse.

YPPER: På VGs januarmåling var Trygve Slagsvold Vedum (Sp) leder av Norges tredje parti. På februarmålingen tar Siv Jensen (Frp) tilbake stafettpinnen. Foto: Trond Solberg, VG

Siv Jensen: Inviterer Sp til høyresiden

Mens Frp går opp, går Sp ned.

– Endringene for Sp er ikke store, men siden desember har det vært en tendens. Sakte, men sikkert, blir det færre overganger fra andre partier til Sp, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Frp-leder Siv Jensen er mener Sp blir avkledd av velgerne.

– Spagaten de står i blir avslørt nå. De har satt mål om å samarbeide med venstresiden, men det er ikke mulig å se for seg at Sp skal få gjennomslag for noe av det de forfører velgerne med nå, sier Jensen og fortsetter:

– Hvis Sp mener alvor med sin nye politikk, må de samarbeide med de partiene som gjør det mulig å få gjennomslag. Det er på den andre siden av politikken.

Den invitasjonen tar ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på alvor.

– Det er bare tull. Hun mener jo ikke det. Det er bare politisk spill, sier Vedum.

Frp og Sp er motpoler i sentraliseringsdebatten, mener han, og nevner regjeringens fylkessammenslåinger og politireformen som to eksempler.

– Vi ønsker å utvikle hele landet, og man ville fått et annet land med Sp enn Frp og Høyre. Frp har valgt å bli støtteparti for regjeringen, så kursen blir den samme, sier Vedum.

Publisert: 04.02.20 kl. 16:33

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser