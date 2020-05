KOM 18. MAI, DU SKJØNNE MILDE: Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund vil ha fri 18. mai. Foto: Cecilie V. Jensen.

Høyre-topp vil bytte ut 2. pinsedag med 18. mai som fridag

Høyres Stefan Heggelund vil ta fra deg fridagen i morgen – 2. pinsedag – og bytte den inn, slik at du får fri 18. mai i stedet.

– Jeg vil ikke ta fra folk en fridag, men jeg mener 2. pinsedag ikke har noen religiøs betydning og da mener jeg vi kan bytte den inn mot en annen dag, som jeg tror folk vil sette pris på å få fri: 18. mai, sier Heggelund i Høyres stortingsgruppe.

– Jeg tror både barn og foreldre ville satt stor pris på å få fri etter en laaang og tidvis slitsom 17. mai. Feiringen av vår nasjonaldag er først og fremst gøy, men det er program fra morgen til kveld - og fri dagen etter kan vi alle ha godt av.

– For å sove ut rusen?

– Jeg drakk ikke en dråpe alkohol 17. mai, men var helt utslitt. Jeg synes det er en god idé.

– Hva skal du gjøre for å fremme saken?

– Jeg vil ta det opp i programarbeidet i Høyre.

3. pinsedag avskaffet for 250 år siden

Han har lest seg opp på pinsen og fridager.

– Pinsen er en viktig kristen høytid, men 2. pinsedag har ingen selvstendig religiøs betydning. Først fra rundt år 1000 kom det flere pinsedager og både 2. og 3. pinsedag var fridager. 3. pinsedag ble avskaffet i 1770, sier han.

Det året for 250 år siden, strammet danskekongen kraftig inn på antall kristne helligdager, hvor halvparten av fridagene ble fjernet, blant annet 3. juledag og 3. pinsedag.

– Fordi 2. pinsedag ikke har en selvstendig religiøs betydning, kan man erstatte denne dagen med en annen fridag. Jeg vil altså ikke frata noen en fridag, men jeg vil innføre en fridag jeg tror mange nordmenn er enig med meg i at vi bør ha, sier han:

– For hvem har vel ikke tenkt, der de enten sitter på jobb, skole eller har eksamen på 18. mai, at hvorfor er ikke dette en fridag, spør Hegglund.

Helleland holder døren åpen, men er skeptisk

– Et slikt bytte vil faktisk redusere antallet fridager, fordi 18. mai er flytende og vil falle på vanlige fridager lørdag og søndag, mens 2. pinsedag alltid er på en arbeidsdag; mandag?

– Ja, det er riktig, men det tror jeg ikke folk er så veldig opptatt av. Jeg tror det vil være kjærkomment for småbarnsfamilier, folk som har hatt venner og familie på besøk hele 17. mai, og ikke minst studenter, som da vil vite at 18. mai ikke kan bli en eksamensdag, og at de derfor kan feire grunnlovsdagen med god samvittighet.

Leder av programkomiteen i Høyre, Linda C. Helleland, sier ja takk til forslaget, men uttrykker tvil:

– Programkomiteen vil vurdere alle forslag som bidrar til at folk får en enklere hverdag. Umiddelbart ser jeg ingen grunn til å gjøre endringer i markeringen av denne kristne høytiden, sier hun.

PS: Vet du hvorfor vi feirer pinsen? Det kan du lese her.

