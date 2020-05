Hvem er den ukjente døde mannen i den hvite hytta?

Hvem er den døde mannen som blir funnet i en forlatt hytte på Fauske? Han har ligget der så lenge at kroppen er mumifisert. Er det ingen som savner han? En gang har han jo vært sønnen til noen. Kanskje også en bror, en far eller en venn? Og kan det være et drap?

Nå nettopp

Fra andre aviser