FJERNET: Her hang bildet. Det gjør det ikke lenger.

Assange-bildet i Bergen er fjernet

Gatekunstbildet av Julian Assange på Nygårdshøyden i Bergen er fjernet. – Uheldig og ikke ønskelig, mener kunstneren.

Natt til lørdag hengte gatekunstneren AFK opp et bilde av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange på Nygårdshøyden i Bergen .

Ved 9-tiden 2. påskedag ble bildet fjernet av to personer som hevdet at de var fra byantikvaren i Bergen, skriver Bergensavisen.

Byantikvar Johanne E. Gillow avviser imidlertid dette overfor avisa.

De to personene som fjernet Assange-bildet satte igjen to andre bilder på gatehjørnet der bildet hang.

Kunstner: – Bør stå

Gategalleriet ber mandag formiddag på sin Facebook-side om at de som har tatt ned gatekunstverket tar kontakt med dem for tilbakelevering og en hyggelig prat. Gatekunstneren AFKs holdning til fjerningen er at det er uheldig.

– Gatekunst er en gave til folket og bør få stå så lenge veggens eier tillater eller ødelegges av vær og vind.

Også lørdag skapte Assange-bildet debatt da tre menn, som sa de ville selge bildet og donere pengene til WikiLeaks, forsøkte å skrape bildet bort fra veggen. Mennene ga seg imidlertid da de fikk høre at gatekunstneren AFK ikke hadde sans for aktivismen.

Pressefrihet

Bildet som er fjernet hang i krysset Hans Holmboes gate og Fossvinkels gate i Bergen, samme sted som kunstneren i fjor hengte opp et bilde av Frp-politiker Sylvi Listhaug.

Gatekunsten som nå er fjernet viser en oransjekledd Assange og innehar blant annet ordene «Free Press». Ordene står i et kryss i et kikkertsikte mot hjertet hans.

I tillegg er det under malt to figurer og en konvolutt, som blant annet forestiller Frihetsgudinnen i New York og første grunnlovstillegg i den amerikanske grunnloven.

Selv håper gatekunstneren at bildet kan bidra til refleksjon rundt viktigheten av å beskytte pressefriheten, varslere og journalister.

