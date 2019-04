TIL UTLANDET: De nye F-35 kampflyene viste seg fram under overflygning på Ørland kampflybase i 2017. Foto: Ole Martin Wold, VG

Nye norske F-35 skal debutere på Island

Det første skarpe oppdraget for Norges nye F-35 kampfly blir utenfor landets grenser. Våren 2020 skal de bidra til luftpatruljering på Island.

– Vanlig i en slik deployering er tre fly. Og så er spørsmålet hvor mange vi er nødt til å ta med for å være sikre på at vi har tre fly som er operative til enhver tid. Det tror jeg at jeg må overlate til Luftforsvaret å svare eksakt på, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til VG.

Han sier at oppdraget vil vare i tre til fire uker.

LA FRAM RAPPORT: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte Forsvarets årsrapport for 2018 på Akershus festning tirsdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Norge har deltatt med jagerfly til Island fire ganger tidligere. Det var i 2009, 2011, 2014 og 2016.

Island er NATO-medlem, men har ikke eget luftforsvar. Derfor rullerer de andre NATO-landene på å ha kapasitet der til å rykke ut og identifisere ukjente fly, skriver Forsvaret på sine nettsider.

Jagerflyene stasjoneres på flybasen Keflavik utenfor Reykjavik.

Luftovervåkningen kalles Quick Reaction Alert. I Norge gjøres den samme overvåkningen fra Bodø. Den ble blant annet iverksatt tre ganger uken før påske, da Russland gjennomførte en skarp øvelse i havet utenfor Lofoten. Da identifiserte norske jagerfly russiske fly som deltok på øvelsen sammen med krysseren Marshal Ustinov og det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij» (Peter den store).

I tillegg til Island, driver NATO-landene luftovervåkning på rundgang i Albania, Luxembourg, Slovenia, Latvia, Litauen og Estland.

Norge har besluttet å anskaffe 52 nye kampfly av typen F-35. De skal erstatte dagens F-16-fly. Ni F-35-fly er levert så langt.

Slik så det ut da det første norske F-35-flyet ankom Luke Air Force base i Arizona fra fabrikken i Forth Worth i Texas i 2015.

