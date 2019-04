Tre turister havnet i havet – tankskip etterforskes

Tre turister havnet i havet nordvest for Meløyvær i Troms skjærtorsdag. Kystvakta undersøker om båten de satt hadde et sammenstøt med et tankskip.

NTB

– Det har vært et redningsoppdrag cirka 10 nautiske mil nordvest for Meløyvær der tre turister havnet i sjøen og måtte berges. Politiet har i samarbeid med Kystvakta startet etterforskning om et passerende lasteskip kan være involvert, opplyser Troms politidistrikt.

Båten som kantret er en aluminiumsbåt på 19 fot. Det passerende skipet er ifølge politiet en 105,5 meter lang tanker.

– Vi undersøker om det har vært et sammenstøt. Aluminiumsbåten kantret da tankeren passerte. Vi har ikke fått avhørt de som ble reddet, så vi kan ikke si noe mer om hva de forteller har skjedd, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB.

Østeuropeere

Turistene er trolig østeuropeere.

– Vi vet ikke nasjonaliteten ennå, men de er trolig østeuropeiske og ringte fra et polsk nummer, sier Thomassen.

Alle tre er undersøkt av sanitetspersonell fra Kystvakta i samarbeid med AMK, og alle har det bra og framstår som uskadd.

– Det var nok dramatisk for dem. Vi snakket med dem som ringte inn til oss, så jeg kan bekrefte at de oppfattet hendelsen som dramatisk, sier han.

Avhør på tankskip

Kystvakta var torsdag kveld på vei mot tankskipet.

– Vi samarbeider med Kystvakta for å få avhørt kapteinen og vakthavende styrmann. De er på tur om bord nå, sier Thomassen i 20-tiden.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge opplyser at båten de tre satt i, var en leiebåt som ble lokalisert av et luftambulansehelikopter fra Tromsø. Alle tre ble plukket opp av kystvaktskipet KV Sortland.

Publisert: 18.04.19 kl. 20:58