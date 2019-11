LAGRET: Blant de innpakkede våpnene på politiadvokatens lager var flere våpen som skal stamme fra det norske forsvaret. Foto: POLITIET

Forsvaret med ny informasjon om «destruert» maskinpistol

Forsvaret anmeldte tapet av en tysk maskinpistol i oktober. Nå mener de likevel at den styrende delen av våpenet ble destruert i 2015.

VG skrev i oktober om våpensamlingen som ble funnet på det hemmelige lageret til en politiadvokat på Kløfta i Akershus i 2017.

Blant de ulovlige våpnene var en eldre tysk maskinpistol, en MP-40 med serienummer 3053.

Både politiet og Forsvaret har vært interessert i nettopp dette våpenet – fordi det ifølge forsvarets eget våpenregister skulle vært destruert så sent som høsten 2015.

I august i år opplyste Forsvaret til VG at de kun kjente til ett tilfelle der våpen var fratatt Forsvaret etter 2010: En MP-40 med serienummer 3053.

18. oktober i år bekreftet Forsvaret at de hadde anmeldt forholdet.

– Ekstern og objektiv granskning

Nå opplyser Forsvaret at de likevel mener maskinpistolen ble destruert slik den skulle i september 2015. De viser til at «den styrende delen» av våpenet trolig ble ødelagt, slik det står i våpenregisteret. Våpendelene som ble funnet på Kløfta kan ha forsvunnet fra Forsvaret langt tidligere.

VG har spurt Forsvaret om de har trukket anmeldelsen – og hva misforståelsen rundt den savnede maskinpistolen bunner i:

– Formålet bak anmodningen til politiet var å ivareta rettssikkerhetshensyn, sikre en ekstern og objektiv granskning, samt at materiell som ikke er lovlig avhendet tilbakeføres til Forsvaret, skriver talsmann og orlogskaptein Per-Thomas Bøe.

– Formålet bak anmodningen er tungtveiende og Forsvaret vil la politiet vurdere om anmodningen er rettmessig eller ikke.

TYSK: Den eldre tyske maskinpistolen som ble funnet på politiadvokatens våpenlager mangler enkelte deler. Foto: POLITIET

«Ett eller flere våpen»

På generelt grunnlag skriver talsmannen at MP-40 maskinpistoler har flere deler med serienummer, og at det er våpenets styrende del som blir kontrollert før våpenet destrueres.

Både politiet og Forsvaret har opplyst til VG at politiet etterforsker «ett eller flere våpen» som skal ha forsvunnet fra Forsvaret etter 2010. VG har spurt om det fortsatt er korrekt dersom Forsvaret mener den aktuelle MP-40en ikke forsvant i 2015.

Forsvaret svarer ikke på dette, men henviser til politiet.

– Kan bevise straffbar handling

Samme uke som Forsvaret kommer med de nye opplysningene, skriver Forsvarsmateriell (FMA) – som har ansvar for forsvarets utstyr og materiell – at de ikke kan gi VG innsyn i følgeseddelen for den aktuelle maskinpistolen som ble destruert i 2015, fordi den kan belyse et lovbrudd.

«Følgeseddelen kan anses å enten forsøke å dekke over eller bevise en straffbar handling. Følgeseddelen må derfor anses å være forfattet som følge av et utført lovbrudd, frem til etterforskningen eventuelt beviser noe annet», skriver FMA torsdag.

Svaret fra FMA kommer samme dag som Forsvaret hevder maskinpistolen likevel er destruert.

