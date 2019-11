TATT: Amerikaneren Greg Johnson er pågrepet av politiet. Han beskrives som en høyreekstrem aktør av PST. Foto: Liblog82, Wikimedia / CC-BY-SA-4.0

PST om pågrepet amerikaner: Frykter påvirkning til voldshandlinger

Den høyreekstreme profilen Greg Johnson fra USA er pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Bakgrunnen for pågripelsen er frykten for at amerikaneren kan påvirke andre til å utøve vold.

Oppdatert nå nettopp







– Det var en amerikansk borger som ble pågrepet klokken 10.50 i Oslo. Han ble pågrepet med hjemmel i utlendingsloven paragraf 106, og er nå i politiets varetekt i påvente av bortvisning, sier PSTs seniorrådgiver Martin Bernsen til VG.

Bernsen bekrefter av at den pågrepne er en høyreekstrem aktør.

– Han har en radikaliseringsrolle og både forfekter og formidler høyreekstrem ideologi, sier Bernsen.

VGTV: Politiet anholder motdemonstranter:

Frykter påvirkning til voldshandlinger

Kilder bekrefter overfor VG at det er den høyreekstreme profilen Greg Johnson som er pågrepet.

Han skal være en tidligere filosofiprofessor fra Seattle i USA, som knyttes til et nettverk av høyreekstreme skribenter og foredragsholdere, ifølge Filter Nyheter.

PST opplyser at det er ideologien som den amerikanske mannen forfekter og faren for at han kan påvirke andre til å utøve voldelige handlinger, er bakgrunnen for pågripelsen.

Tvangsmiddelet

– Vi har gjort en vurdering etter lovverket. Det som ligger til grunn er tidligere ytringer fra vedkommende og hvilke radikaliserende effekter det kan ha. Politiets sikkerhetstjeneste oppgave er blant annet å forebygge radikalisering, sier Bernsen.

På spørsmål om når amerikaneren skal sendes ut av Norge, svarer PST:

– Så fort som mulig.

Uttalelse: Avviser støtte til politisk vold

I forkant av arrangementet Scandza Forum på Sinsen i Oslo, skrev Filter Nyheter en artikkel om tidligere uttalelser amerikaneren skal ha kommet med. Blant annet skal han i en tekst ha referert til 22. juli-terroren som nødvendig.

I en uttalelse til VG fra Scandza Forum, som nettverket hevder kommer fra Johnson selv, avviser han å ha støttet bruk av vold som politisk virkemiddel. Dette med henvisning til Filter Nyheters artikkel.

I uttalelsen står det også at 22. juli-teksten – ifølge Johnson – er tatt ut av sammenheng.

Lovlig arrangement

PST sier til VG at mannen var en del av det lovlige arrangementet til nettverket Scandza Forum, som ble holdt i Hans Nielsen Hauges gate.

På sosiale medier forteller organisasjonen at temaet for arrangementet blant annet er rase.

POLITIOPPBUD: Politiet er på plass på Sinsen i Oslo, hvor Scandza Forum har et arrangement lørdag. Foto: Kyrre Lien

Nettverket, som har holdt arrangementer i Norge, Sverige og Danmark, skulle holde en hemmelig konferanse i Oslo, med høyreekstreme talere fra flere land, skriver NTB.

Det har hele lørdag vært spent stemning utenfor lokalene på Sinsen, men politiet sier de har tilstrekkelig ressurser til å håndtere det.

Ved 16-tiden lørdag ble et 20-talls personer som demonstrerte mot arrangementet anholdt av politiet. Motdemonstrantene skal ha brutt politiets sperringer på utsiden av lokalet – og ble anholdt som følge av dette.

TATT: Flere motdemonstranter ble anholdt av politiet ved 16-tiden lørdag. Foto: Alfred Lindbæk Nortvedt

– Det er to politiske motpoler på stedet, det man vil omtale som høyre- og venstresiden. Det har vært noen utfordringer da motdemonstrantene utenfor har hatt vanskeligheter med å etterkomme våre anmodninger, sier innsatsleder Brian Skotnes i Oslo politidistrikt.

Innsatslederen ønsker ikke si noe om noe om nøyaktig tidspunkt for arrangementets avslutning, men presiserer at de vil holde på utover ettermiddagen.

Oslo-politiets operasjonsleder opplyste følgende til VG lørdag formiddag: «Politiet er på stedet for å passe på at ytringsfriheten blir ivaretatt.»

– Trussel mot ytrings- og møtefriheten

VG har vært i kontakt med Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som deltar på konferansen.

– Dette er en fredelig, akademisk konferanse med 100 deltagere fra hele verden. Greg Johnson var en av hovedtalerne her. Til alles store overraskelse ble han pågrepet rett før foredraget han skulle holde. Det er en trussel mot ytrings- og møtefriheten, sier Lysglimt Johansen.

– Han er kanskje høyreradikal, men han er fredelig, så det blir helt feil å kalle han for høyreekstremist. Han oppmuntrer aldri til vold.

Det samme sier arrangør Frodi Midjord.

– Hadde han støttet vold som politisk metode, hadde han aldri vært velkommen på dette arrangementet. Greg Johnson har aldri støttet terrorisme. Han har i flere artikler og arrangement forklart tydelig at han forakter politisk vold, sier Midjord, som mener pågripelsen var politisk motivert.

Publisert: 02.11.19 kl. 12:24 Oppdatert: 02.11.19 kl. 17:53







Mer om