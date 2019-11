Kjent høyreekstrem profil pågrepet på arrangement i Oslo

PST bekrefter at en høyreekstrem amerikansk borger er pågrepet under et arrangement på Sinsen i Oslo.

– Det var en amerikansk borger som ble pågrepet klokken 10.50 i Oslo. Han ble pågrepet med hjemmel i utlendingsloven paragraf 106, og er nå i politiets varetekt i påvente av bortvisning, sier PSTs seniorrådgiver Martin Bernesen til VG.

Bernsen bekrefter av at den pågrepne er en høyreekstrem aktør.

– Han har en radikaliseringsrolle og både forfekter og formidler høyreekstrem ideologi, sier Bernsen.

Lovlig arrangement

Kilder bekrefter overfor VG at det er den høyreekstreme profilen Greg Johnson som er pågrepet. Det var Aftenposten som først meldte dette.

PST forteller også at mannen var en del av det lovlige arrangementet til nettverket Scandza Forum i Hans Nielsen Hauges gate.

Nettverket, som har holdt arrangementer i Norge, Sverige og Danmark, skulle holde en hemmelig konferanse i Oslo, med høyreekstreme talere fra flere land, skriver NTB

POLITIOPPBUD: Politiet er på plass på Sinsen i Oslo, hvor Scandza Forum hadde et arrangement lørdag. Foto: Kyrre Lien

Uenig i budskapet

Flere politipatruljer rykket lørdag formiddag rykket ut til Sinsen.

– En gruppe mennesker har møtt opp for å vise at de er uenig i budskapet til arrangementet. Politiet er på stedet for å passe på at ytringsfriheten blir ivaretatt. Én person er pågrepet, sa operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til VG ved 11.40-tiden.

Politihelikopteret bidrar som observasjonsplattform i forbindelse med arrangementet, melder politiet.

