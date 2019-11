SIKTET: Den pensjonerte lagersjefen hevder han er uskyldig og sier det er en belastning at saken trekker ut i tid. Foto: Tore Kristiansen

Politiet har brukt tre år på å etterforske våpenlagersjef

Den pensjonerte lagersjefen ble siktet for underslag i november 2016. Tre år senere har politiet fortsatt ikke et sikkert svar på om våpensamlingen hans er ulovlig.

Mandag fortalte VG om siktelsen mot den tidligere lagersjefen for et av Forsvarets sentrallager for våpen.

Politiet mener han har begått underslag av våpen som skulle vært destruert. Lagersjefen hevder han har fått godkjenning fra ansatte i Forsvarets logistikkorganisasjon til å ta med seg noen våpen hjem, dersom han fikk dem plombert.

Det er gått tre år siden lagersjefens hjem ble ransaket og han fikk de alvorlige anklagene rettet mot seg. Politiadvokat Nils Vegard og Øst politidistrikt fikk saken oversendt fra Sør-Øst politidistrikt i vinter.

– Status i saken er at det er atskillig etterforskning som gjenstår, sier Vegard.

Han har fortsatt ikke fått rapporten med de tekniske våpenundersøkelsene fra Kripos. Dermed er det fortsatt uklart om våpnene lagersjefen hadde var plombert etter reglene.

Selv hevder lagersjefen at samtlige våpen han har overtatt var lovlig plombert.

– Det har jo vært en belastning å være mistenkt i tre år. Det kverner jo rundt i hodet, stadig vekk. Det er en uvisshet, sier han til VG.

I RETTEN: Politiadvokat Nils Vegard i Øst politidistrikt. Her fotografert i forbindelse med et fengslingsmøte i 2009. Foto: Linn Cathrin Olsen

Politiadvokat: Hjelpemann på bil

De drøye to årene før Øst politidistrikt overtok saken skjedde det lite i etterforskningen. Den pensjonerte lagersjefen var i avhør en måned etter ransakingen. Så gikk det ni måneder før han fikk komme til gjennomlesning av avhøret i september 2017.

Deretter ble saken liggende halvannet år før den ble oversendt. «Inhabilitetsproblematikk» ved det opprinnelige politikontoret, ifølge politiadvokat Nils Vegard.

– Men hva har skjedd siden dere fikk saken?

– Da har vi forsøkt å få undersøkt disse våpnene, hvilket ikke lot seg gjøre fordi ekspertisen ble syke de dagene de hadde satt av til det, sa Vegard i intervju med VG i september i år.

Denne uken opplyser han at våpnene nå er undersøkt av Kripos, men at de ikke har fått en rapport om dem.

Det betyr at det fortsatt er uklart for politiet om våpnene er plombert lovlig eller ikke, noe den pensjonerte lagersjefen hevder at de er.

Saken Vegard sitter med er èn av mange fra politioperasjon Bonanza som er sendt ut til etterforskning lokalt i ulike politidistrikt.

– Blir ikke saken prioritert?

– Jeg er en hjelpemann på bil fra et annet opprinnelig politidistrikt som har fått en liten delikatesse av et svært materiale og ikke aner noe om det du spør om. Den er jo ikke bortprioritert, men det må tas opp mot alt annet av den som skal etterforske, svarer Vegard.

Politiadvokaten bekrefter at spørsmålet om hva som var godkjent og ikke, er sentralt.

BESLAG: Politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt har ledet politioperasjon Bonanza der flere forsvarsansatte er siktet for underslag av våpen. Foto: Tore Kristiansen

Beklager tidsbruken

Også etterforskningsleder i operasjon Bonanza erkjenner at saken har blitt liggende for lenge.

– Hva tenker du om at politiadvokaten føler seg som «hjelpemann på bil»?

– Det vil jo være litt sånn når vi beveger oss inn i andre politidistrikt. De har ansvar for det påtalemessige, men etterforskningsskritt og helheten ligger kanskje hos oss. Da føler en seg nok fort som hjelpemann på bil fordi man sitter og venter på ting som skal skje. I noen av sakene er manglende fremdrift fra oss litt av problemet, sier politioverbetjent Skule Worpvik.

– Er det et problem for politiet at noen av sakene blir liggende såpass lenge?

– Det største problemet er at det blir en ekstra belastning for den som søkelyset er rettet mot, sier Worpvik.

I flere saker viser politiet til at de venter på tekniske våpenundersøkelser fra Kripos.

– Sakene har vært prioritert hos Kripos. Laboratorieundersøkelser i denne type saker er arbeidskrevende og tar tid, svarer Knut Rykhus som leder kriminalteknisk avdeling.

Forsvaret som var den pensjonerte lagersjefens arbeidsgiver, sier at de har tillit til politiet og påtalemyndighetens vurderinger. De har ingen kommentar til politiets tidsbruk.

Publisert: 20.11.19 kl. 10:35

