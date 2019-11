PÅ TOPPLISTE: Halvparten av topp 10-listen i Stavanger består av kvinner, og fire av 10 på fylkesnivå. Blant dem er Yuhong Jin Hermansen (51), enke etter milliarder Folke Hermansen. Bildet er tatt i 2010 på Skagen-fondenes nyttårsseminar. Foto: Svein Erik Furulund, AFTENPOSTEN

Bare to av landets 10 rikeste er kvinner

I kun to fylker er halvparten av de ti rikeste personene kvinner. Ekspert mener en av årsakene til at så få kvinner havner på topplistene er lønnsforskjeller.

Bare to av Norges ti rikeste personer er kvinner, men allerede på tredjeplass på listen finner vi landets aller rikeste kvinne:

Margaret Boel Garmann har en formue på 6,4 milliarder kroner. Hun er arving i Anders Wilhelmsen-rederiet, og har vært en del av Awilhelmsen-konsernet som driver med cruisevirksomhet, offshore, finans og detaljhandel. Garmann solgte seg ut tidligere i år, ifølge Kapital.

Ferd-arvingene Katharina og Alexandra Andresen er imidlertid de aller rikeste i landet under 30 år. De har vært blant de rikeste under 30 år i Norge siden de ble myndige og har nå en formue på henholdsvis 1,077 og 1,071 milliarder kroner.

SØSTRE: Alexandra (til venstre) og Katharina Andresen er arvinger av Ferd-systemets hovedeier Johan H. Andresen Foto: Frédéric Boudin

Rikeste i Vestfold er 25 år

I bare to av 18 fylker er det like mange kvinner som menn blant de ti rikeste. Et av de to fylkene er Vestfold. Her troner 25 år gamle Hannah Eshete Wilhelmsen på toppen av listen over de rikeste i fylket.

Med en formue på 572 millioner kroner er hun også blant Norges rikeste under 30 år.

Wilhelmsen er datter av Finn Wilhelmsen som var fjerde generasjons arving i rederiet Wilh. Wilhelmsen.

25-åringen er nå den største eieren i investeringsselskapet Tikal AS, med en eierprosent på 70,7 prosent. Der har hun vært styremedlem siden 2014.

Neste kvinne på listen i Vestfold er Anne Cecilie Gleditsch (52), som er barnebarnet til Odd Gleditsch senior, mannen som stiftet Jotun. Neste på listen er Anne Lundh Kaupang (50).

I Møre og Romsdal er Hege Sævik Rabben (48) kvinnen med størst formue, og den nest rikeste i fylket. Sævik Rabben er datter av Havila-eier Per Sævik. 48-åringen er styremedlem i farens selskap.

SJEFEN: Oljereder Per Sævik eier Havila som datteren hans er styremedlem i. Bildet er tatt i forbindelse med oljekrisen i 2015. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Bak Sævik Rabben kommer Lillian Wenaas (50) og Monja Wenaas Myrann (27) på listen i Møre og Romsdal.

Giftet seg med mangemilliardær

Av kommunene stikker Stavanger seg frem: Der er fem av de ti med størst formue kvinner. Smedvig-arving Hjørdis Kluge Smedvig (68) er nest rikest i Rogaland og den aller rikeste i Stavanger.

Bak henne kommer søstrene Hanne Kristin (43) og Ingrid Lærdal (36) som er henholdsvis tredje og femte rikest i kommunen.

Den fjerde rikeste kvinnen i kommunen er Yuhong Jin Hermansen (51). Hun er enke etter mangemilliardæren Folke Hermansen. De to ble gift i 1998 etter å ha møttes i på kaia i Shanghai i Kina noen år tidligere.

– Det var tilfeldig at vi traff hverandre på kaia, har hun fortalt E24.

Ifølge Jin Hermansen møttes de da Hermansen og en forretningsforbindelse ikke nådde fergen de skulle reise med, og at hun hjalp dem på veien.

I 1995 flyttet hun fra Kina til Norge og Stavanger. Tre år senere ble de gift.

Bare åtte år etter at de giftet seg, tapte Folke Hermansen kampen mot kreften, og Jin Hermansen ble sittende alene med de to sønnene på tre og seks år.

Paret hadde blitt enige om særeie, men felleseie ved døden. Dermed arvet den da 39 år gamle kvinnen mer enn halvparten av aksjene i konsernet Folke Hermansen AS, mens hans fire voksne barn fikk eie resten.

Alle kvinnene fra Stavanger er også på topp 10-listen i Rogaland.

Skyldes ikke kun arv eller giftermål

Ifølge Kapital er det 51 kvinner på listen over Norges 400 rikeste i 2019. Felles for flere av dem er at de enten har arvet eller giftet seg til pengene.

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole Sissel Jensen sier til VG at det i utgangspunktet ikke burde utgjøre en forskjell.

– Arv er noe både menn og kvinner får, så gjennomsnittlig burde det være like mange menn som har arvet en formue som kvinner. Jeg vil tro at grunnen er at kvinner ikke tjener like mye som det menn gjør.

IKKE BARE ARV: Sissel Jensen ved Norges handelshøyskole (NHH) forklarer at både lønnsforskjeller og familieliv kommer i veien for at flere kvinner kunne vært på topplistene. Foto: Helge Skodvin

Jensen forklarer at de vet at det er større forskjeller på hva kvinner og menn tjener i enkelte yrker med spesielt høye lønninger, enn i andre yrker.

– For eksempel er det større forskjeller i topplønnene blant mannlige og kvinnelige næringslivsledere og i finanssektoren enn i andre yrker med høy lønn, som for eksempel lege og farmasøyt.

I tillegg forteller hun at det også er færre kvinner som har stillinger med de spesielt høye lønningene.

Jensen har ikke noe svar på hvorfor det er så stor lønnsforskjell mellom kvinner og menn, men forklarer at en av grunnene til at det ofte er få kvinner i disse stillingene, kan være at de ikke så lett lar seg kombinere særlig godt med å stifte familie.

– Så kombinasjonen av at det er få kvinner i stillingene med spesielt høye lønninger og at det er store forskjeller på hva kvinner og menn i disse stillingene tjener, tror jeg bidrar til at det er færre kvinner blant de 400 rikeste i landet.

