Nav-offer: – Å sitte i fengsel har vært traumatisk

Siv Renee Eriksen går sjelden ut av huset etter at hun ble dømt for trygdesvindel. Nå vil hun ha en unnskyldning fra arbeidsministeren.

Siv Renee Eriksen sonet i fengsel i to måneder, fordi hun hadde reist til Bulgaria flere ganger mens hun mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav. Hennes dom er en av de 48 riksadvokaten har pekt på, som trolig uskyldig dømt.

Stigmaet av å være dømt som trygdesvindler har vært tøft å leve med, forteller hun.

– Jeg har isolert meg og går ikke så veldig mye ut. Det var ungene som sparket meg ut døren i dag, sier Eriksen.

Tirsdag har hun møtt opp på Stortinget for å følge med i salen, mens arbeidsminister Anniken Hauglie (H) skal redegjøre for hva som gikk galt.

– Barna mine sa at dette må du være med på, nå må du stå på og kjempe for deg selv.

Forventer en unnskyldning

Det er bare én ting Eriksen er opptatt av i dag:

– Jeg vil ha en unnskyldning, sånn at folk får vite at jeg faktisk ikke er så kriminell, sier Eriksen.

– Jeg bor i en liten bygd og folk kan være ganske dømmende. Jeg vil at de skal vite at jeg ikke har gjort så mye galt.

Hun håper i tillegg at det vil legges fram en plan for hvordan ofrene for en feilaktig dom skal få erstatning.

Eriksen understreker at hun ikke har tapt så mye økonomisk, fordi hun ikke hadde begynt tilbakebetalingen ennå. Hennes krav var på over 500.000 kroner.

– Andre har tapt hus og hjem, dette har hatt større konsekvenser for dem, sier Eriksen.

Satt i fengsel

Eriksen ble dømt til fem måneder fengsel i februar 2018. Hun tilsto og forklarte i retten at hun hadde reist til Bulgaria i perioder for å være sammen med kjæresten sin.

Den 3. oktober i 2018 gikk hun inn i fengsel, der hun sonet i to måneder. Deretter tilbrakte hun julen med fotlenke.

– Det virker kanskje ikke sånn, men det er ganske traumatisk å sitte i fengsel, sier Eriksen.

– Jeg fikk bare feire julaften i fire timer med barn og barnebarn, fordi jeg måtte passe på tiden. Det er sånt som sitter i fortsatt.

– Så kommer det fram at du kanskje ikke har gjort noe galt?

– Ja det er det verste. Det vil jeg ha en unnskyldning for, sier Eriksen.

Hauglie: – Unnskyld

Mens Eriksen sonet straffen sin, begynte meldingene å gå fra Nav til arbeidsdepartementet, om at de feiltolket regelverket. Trygdemottagere har rett til å motta trygden mens de er i EØS-land.

Dette ble ikke kjent for allmennheten, og Siv Renee Eriksen, før for en uke siden. En unnskyldning var det første Anniken Hauglie begynte med, da hun åpnet redegjørelsen for Stortinget.

– På vegne av regjeringen vil jeg be de menneskene det gjelder og deres familier om unnskyldning, staten skal gjøre opp for seg, sier Anniken Hauglie.

Regjeringen vil nå starte sin egen gransking av skandalen.

