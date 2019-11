Skal heve bilen som ble tatt av ras i Jølster

Mandag starter arbeidet med å heve bilen som ble tatt av raset i Jølster 30. juli i år. 55-åringen som kjørte bilen er fremdeles ikke funnet.

Nå nettopp







Ingar Sægrov tok omkjøringsveien på sørsiden av Jølstravatnet da flere store ras sperret hovedveien på E39 på den andre siden av vannet. Der gikk et nytt ras, som tok med seg bilen til trebarnsfaren.

Bilen ble senere lokalisert på 170 meters dyp, 660 meter ute i vannet.

– Dette er en sak som har berørt et helt lokalsamfunn. Det har gått tid å få svar på om bilen vil bli hevet og dette har selvsagt vært en ekstra belastning for de pårørende. Derfor er det veldig bra at vi nå kan gå i gang med jobben, sier leder for politiet i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen.

STOR OPERASJON: Politiinspektør Arne Johannessen er leder for politiet i Sogn og Fjordane. Foto: Hallgeir Vågenes

Les også: Har funnet bilrester i Jølstravatnet

Ordfører i Jølster, Oddmund Klakegg, sier til VG at det er viktig for hele lokalsamfunnet å få hevet bilen.

– Ingar Sægrov var en mann mange kjente, og som mange hadde et forhold til. Jeg håper de finner han i bilen, slik at de pårørende får en grav å gå til.

Klakegg sier de dramatiske hendelsene i sommer fortsatt preger innbyggerne i kommunen.

– Mange sitter med traumatiske opplevelser etter rasene, og flere våger fortsatt ikke på flytte tilbake til hjemme sine på grunn av fare for nye ras. Det vil ta lang tid å lege sårene. Men for at vi skal klare å legge dette bak oss er det viktig å finne den savnede mannen, sier ordføreren.

SØK I VANNET: Det ble igangsatt en større leteaksjon etter at en bil ble tatt av ras i Jølster i sommer. Foto: Hallgeir Vågenes

På grunn av vanskelige siktforhold har det ikke vært mulig å finne ut om den savnede mannen er i bilen, eller ikke.

– Vi har brukt miniubåt med kamera, men det har vært umulig å se inn i bilen. Vi har ingen garanti, men vi håper virkelig at den savnede er i bilen. Ikke minst for familien er det utrolig viktig, sier Arne Johannessen.

Arbeidet med å heve bilen har vært ute på anbud. Firmaet som ble tildelt kontrakten skal gjøre jobben for 991.113 kroner, eksklusiv moms.

DRAMATISK: Rasene i Jølster i sommer gjorde stor skade. Denne uken besøkte kronprins Haakon rasofre i kommunen. Foto: Fredrik Solstad

Ifølge Johannessen er det en stor og kompleks operasjon som starter på mandag.

– Det skal blant annet bygges en flåte som skal tåle 25 tonn last. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor lang tid det vil ta å heve bilen, men hvis alt går etter planen er det ventet å ta rundt 14 dager, sier Johannessen.

Ingar Sægrov etterlot seg ektefelle, tre barn og tre barnebarn.

Publisert: 09.11.19 kl. 14:38







Mer om