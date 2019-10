UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

Trygderetten varslet om feil i 2017 – NAV tok ikke grep

Allerede høsten 2017 varslet Trygderetten om at NAV var på ville veier da de nektet å betale ut trygdepenger til folk som oppholder seg i andre EØS-land. Men NAV endret likevel ikke praksis.

Mellom juni 2017 og mars 2018 sendte Trygderetten hele ni saker tilbake til NAV. Begrunnelsen til Trygderetten var at NAV hadde brukt loven feil.

Det kommer frem i et brev som Trygderettens leder Trine Fernsjø sendte til Arbeidsdepartementet mandag.

Trygderetten anslår at de har hatt om lag 80 ankesaker om retten til kontantytelser i EØS-området siden 2012.

Endret ikke praksis

«Trygderettens avgjørelser i disse sakene førte ikke til at NAV la om sin praksis», skriver Fernsjø i redegjørelsen.

NAV anket ikke sakene inn for lagmannsretten, og korrigerte heller ikke rundskrivet til folketrygdloven i henhold til Trygderettens nye praksis.

Fernsjø sier til VG at hun ikke har et tall på hvor mange ganger de gjorde NAV oppmerksom på feilen.

– Vi har gjort det vi skal gjøre. Vi har behandlet enkeltsaker og i behandlingen har vi gjor NAV oppmerksom på at vi er uenig i rettsanvendelsen, sier Fernsjø til VG.

Hun vil kun gi en kort kommentar, og vil ikke svare på hvordan hun har opplevd prosessen.

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere, sier Fernsjø.

Tidslinje NAV-skandalen Siden 2012 har alle som har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mistet retten til disse dersom de har oppholdt seg i EU/EØS-land. Denne ordningen inngår i EØS sin trygdeforordningen, og kalles artikkel 21.

Trygderetten, som er et domstolsorgan som behandler klagesaker fra NAV, har behandlet flere slike klagesaker siden 2012. Trygderetten anslår at de har behandlet omtrent 80 saker.

Trygderetten begynte å stille spørsmål ved NAVs praksis allerede i 2017, etter å ha henvist flere saker til ny behandling på grunn av manglende eller feilaktig vurdering.

I november/desember 2018 varslet Trygderetten NAVs klageinstans om at NAV burde be om en uttalelse fra EFTA-domstolen om hvordan slike saker skulle behandles.

Som følge av dette sendte NAV et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet 20. desember 2018 hvor de tok opp problemstillingen.

27. februar i år orienterte NAV Trygderetten om at de var i dialog med direktoratet, som hadde tatt opp spørsmålet med Arbeids- og sosialdepartementet.

5. mars 2019 ba departementet om en praksis-endring når det gjaldt saker om personer som hadde oppholdt seg i et EØS-land i korte perioder. Det ble bestemt at disse personene ikke kunne nektes ytelse. Denne endringen er noe av grunnen til at saker helt tilbake til 2012 nå skal gjennomgås på nytt.

I løpet av våren 2019 identifiserte Trygderetten flere saker som var blitt behandlet feil. Disse sakene ble opphevet og henvist til ny behandling i NAV.

Fra 2017 til februar 2019 ble det identifisert 13 saker. Senere har ytterligere to saker blitt identifisert. Så langt er totalt ni saker henvist til ny klagebehandling.

Over 2000 kan være rammet

Mandag ble det kjent at NAVs feiltolkning av EØS-regelverket har ført til at et titalls personer er uskyldig dømt for trygdesvindel. Ifølge NAV-direktøren kan så mange som 2400 saker være rammet av feiltolkningen.

Det kan enkelt forklart gjelde personer som:

Har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge

Og har oppholdt seg i et annet EØS-land

Og har fått behandlet sin søknad om ytelser etter 2012

Personene må også ha oppfylt visse krav for å ha rett på ytelsene, ifølge NAVs oppdaterte regler for mottagere av arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykepenger.

Advokat: – NAV valgte likevel å gå imot

Selv om Trygderetten endret praksis andre halvår 2017, fortsatte NAV å gi avslag i mars 2018. Det sier advokatfullmektig Siri Fuglestad i Advokatfirmaet Salomon-Johansen.

Hennes klient fikk plutselig beskjed om at NAV stanset utbetaling av arbeidsavklaringspenger i mars 2018. Klienten var i et annet EØS-land.

– Jeg klaget til NAV og viste til EØS-reglene om fri bevegelse, og et rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Jeg trodde saken ville bli oppklart raskt, men NAV opprettholdt i stedet vedtaket om å stanse utbetalingene, sier Fuglestad.

les også Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

Hun har anket saken på vegne av klienten, og viste til endringene i Trygderetten. Dette er ennå ikke avgjort. Saksbehandlingstider hos NAV kan være lange, sier Fuglestad.

– Jeg syns det er ganske uforståelig, når akkurat denne EØS-bestemmelsen blir påpekt. Likevel velger NAV å gå imot, sier Fuglestad.

– Det er utrolig viktig at dette kommer fram, og at folk blir gjort kjent med at de kan ha et krav mot NAV.

Hun vil ikke gå inn i detaljene til hennes klients sak, før han har fått ta stilling til hva han nå vil gjøre.

– Dette er ytelser min klient er avhengig av for å leve. Som med alle mottakere av arbeidsavklaringspenger, er dette en person uten mulighet til å tjene penger på annet vis. Det er levebrødet hans, sier Fuglestad.

NAV har satt ned innsatsgruppe

I et brev datert søndag 27. oktober, skriver velferdsdirektør Sigrun Vågeng at NAV har sett det nødvendig å sette ned en innsatsgruppe for å gå igjennom sakene.

Gruppen består av 20 til 30 ansatte, som skal se på alle sakene på området tilbake til 2012. NAV skal behandle sakene de finner på nytt.

I januar 2019 bestemte NAV at de skulle tillate utbetalinger til mottakere som oppholder seg kortvarig i utlandet. Deretter gikk de igjennom sakene med langvarig opphold.

NAV konkluderte med at det ikke var riktig å nekte utbetalinger, uavhengig av hvor lenge personen var i et annet EU- eller EØS-land. Så lenge de fortsatt er formelt bosatt i Norge.

«Arbeids- og velferdsetaten har gitt avslag, stanset og tilbakekrevet ytelser på bakgrunn av bestemmelsene i folketrygdloven og dette har vært en for snever vurdering.»

NAV skriver at omfanget av denne endringen vil bli svært omfattende.

«Vi ser at konsekvensen for enkeltmennesker som er berørt av dette kan være stor og dette arbeidet vil bli høyt prioritert» skriver Vågeng.

