Politiet: Fem innbrakt etter melding om knivstikking i Sandefjord

Ambulanse og politi rykket søndag kveld ut til en leilighet i Sandefjord etter melding om en knivstikking. To menn er sendt til sykehus for behandling.

Politiet meldte om hendelsen klokken 18.22. Kort tid etter meldte politiet at en mann er sendt til sykehus i ambulanse for behandling. Noen minutter senere meldte politiet om at ytterligere en mann er sendt til sykehus for behandling. Vedkommende skal ha blitt påtruffet ute, et stykke fra stedet, ifølge politiet.

– Vi er nettopp kommet på stedet. Det er en uavklart situasjon foreløpig, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Fem menn innbrakt

Operasjonslederen legger til at politiet har mange patruljer på stedet som jobber med saken. Ambulansen har kjørt en mann til sykehus for behandling, men skadeomfanget er foreløpig ukjent for politiet. Han skal ha hatt flere kuttskader.

Politiet har kontroll på fem personer i 20- og 30-årene som blir innbrakt til politistasjonen. De er menn som har vært på stedet og vil bli avhørt snarest mulig.

– Vi har fått bekreftet at disse mennene var inne i leiligheten, men de må avhøres før vi vet noe mer, sier Johnsrud.

Politiet ønsker ikke å kommentere om mennene er kjenninger for politiet. Området er et åsted som vil bli avsperret og krimteknisk avdeling har blitt varslet.

Ambulanse har kjørt ytterligere en mann til sykehus for behandling.

– Han ble påtruffet ute et stykke fra stedet.

