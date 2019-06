Lørenskog-forsvinningen: Avlyser jakt på Futurum-mennene

Etter månedsvis med etterforskning rundt to menn som gikk utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme dag som kona hans forsvant, legger politiet nå dette sporet bort.

– Til tross for grundig etterforskning knyttet opp mot Futurum-mennene, har ikke etterforskningen ledet til identifisering av de to, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Det har nå gått over syv måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Hun er gift med en av Norges rikeste menn, eiendomsinvestoren Tom Hagen.

– Politiet mener nå å ha holdepunkter for at det er mindre sannsynlig at de to mennene har en rolle i Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Etter en helhetlig vurdering så velger politiet derfor å legge vekk Futurum-prosjektet, til tross for at de to ikke er identifisert, fortsetter Brøske.

Etterforskningslederen vil ikke gå inn på hva disse holdepunktene går ut på.

Det var få dager etter at politiet gikk offentlig ut med kidnappingssaken at de viste frem overvåkningsbilder av to menn som gikk utenfor Futurum næringspark i Lørenskog tidlig om morgenen 31. oktober.

Der er her Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, arbeider til daglig. Politiet sa den gang at de ikke kunne utelukke at mennene drev rekogniseringsarbeid i forbindelse med saken.

– Kan aldri være 100 prosent trygg

Etterforskningsleder Brøske opplyser at politiet har gjort alle etterforskningskritt som er mulig å gjøre opp mot de to mennene.

– Hvor trygge er dere på denne avgjørelsen?

– Man kan aldri være 100 prosent trygg på det, men per nå mener politiet det er riktig å legge bort dette prosjektet, svarer Brøske.

Politiet er derimot fortsatt interessert i at de to personene skal melde seg, dersom de skulle kjenne seg igjen på bildene som ble offentliggjort kort tid etter forsvinningen ble offentlig kjent.

– Dersom det skulle komme ny informasjon, så vil vi kunne ta opp prosjektet, sier Brøske.

VG har lagt frem politiets sitater for Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden, som ikke ønsker å kommentere saken.

Publisert: 04.06.19 kl. 11:24 Oppdatert: 04.06.19 kl. 11:38