TØFT MØTE: Faren til denne kvinnen er nå dømt for å ha utsatt henne og flere av søsknene hennes for omfattende vold. Hennes første møte med faren på 15 år, under rettssaken i Tromsø, ble svært tøft. Her sitter hun sammen med bistandsadvokat Jacob Ringsrød. Foto: Helge Mikalsen

Voldtok og mishandlet egne barn: Dømt til å betale 11 millioner i erstatning

For 19 år siden kom søskenflokken til Norge. Nå er faren dømt for å ha utsatt en av døtrene for en rekke voldtekter og tre av barna for omfattende mishandling.

I en lengre reportasje fra rettssaken beskrev VG hvordan søskenflokken skal ha blitt utsatt for omfattende vold og overgrep fra 2000 til 2003, og hvilke konsekvenser det hadde fått for livene deres.

I 2000 ble søsknene satt på et fly fra Libanon til Nord-Norge, hvor faren hadde søkt om opphold. Det ble starten på et mareritt som ikke kom opp for retten før 19 år senere.

Barnevernstjenesten var tungt inne i familien, og de fikk flere ganger opplysninger om at faren slo barna. Ved flere anledninger trakk barna forklaringene sine etter at barnevernet fortalte faren om voldshistoriene.

Barnevernstjenesten skal også ha iverksatt sikkerhetstiltak for å verne seg mot tiltalte, etter trusler mot egne ansatte.

AKTOR: Tor Børge Nordmo, som førte saken for påtalemyndigheten, la ned påstand om 10 års fengsel. Foto: Helge Mikalsen

7 års fengsel

Nord-Troms tingrett har nå funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at faren utsatte alle barna for vold av ulik karakter, alvorlighet og hyppighet.

«For både voldtektene og volden er det skjerpende at barna var kommet hit til et fremmed land alene, og med tiltalte som eneste omsorgsgiver. De kjente hverken språket eller kulturen i Norge, og var for en stor del prisgitt den omsorg faren kunne gi dem.» skriver tingrettsdommer Møyfrid Egge.

Faren ble dømt til 7 års fengsel og må betale totalt over 11 millioner kroner i erstatning til flere av sine egne barn, mesteparten for tapt arbeidsfortjeneste.

Faren nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjente å ha begått oppdragervold. Han ble frifunnet for alle forhold han var tiltalt for vedrørende en av døtrene.

– Han anker alle de forholdene han ble dømt for, det gjelder også de sivilrettslige kravene. Han mener han er uskyldig dømt, sier forsvarer Tarik Abbou til VG.

ANKER: Tarik Abbou og Asja Cemalovic forsvarer faren til barna, som nekter straffskyld etter tiltalen. Faren anker nå dommen fra tingretten. Foto: Helge Mikalsen

Instruerte barna

Retten legger til grunn at volden startet kort tid etter at barna kom til Norge, og at den fortsatte helt frem til de ble flyttet ut av hjemmet av barnevernet.

Tingrettsdommer Egge er ikke i tvil om at barna ble instruert av sin far om å ikke fortelle ulike offentlige instanser om at han utsatte barna for vold.

I dommen pekes det på at tiltalte ga et uriktig bilde av barnas situasjon i hjemmet, og at han nektet barna å fortelle hvordan de hadde det. Retten mener da at hjelpeinstansene i liten grad kunne hjelpe barna.

Kastet i veggen

Under rettssaken fikk VG følge en av døtrene. Kvinnen skal ifølge dommen ha vært et av de barna som ble utsatt for mest vold.

Retten mener at hun var blitt utsatt for vold i form av slag, spark og lugging. Ifølge dommen ble hun også kastet i veggen eller gulvet.

I dommen legges det til grunn at hun, og de andre barna, har fått posttraumatisk stresslidelse og andre angstlidelser som følge av volden faren utsatte henne for.

KONSEKVENSER: Volden har fått store konsekvenser for barna. De har flere psykiske lidelser og ingen er i arbeid. Foto: Helge Mikalsen

Store utfordringer

Sakkyndige har vurdert søsknene til å ha en medisinsk invaliditet på rundt 50 prosent, som følge av volden og overgrepene de ble utsatt for i barndommen.

Alle de fornærmede har i dag store utfordringer i livet og ingen av dem er i arbeid.

Dette ble også avgjørende for den relativt store erstatningssummen.

